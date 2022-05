Home

Cronaca

Tragedia in porto a Venezia, i sindacati: “Si continua a morire di lavoro, domani sciopero nazionale”

Cronaca

24 Maggio 2022

Tragedia in porto a Venezia, i sindacati: “Si continua a morire di lavoro, domani sciopero nazionale”

ATTUALITA’ – 24 MAGGIO 2022

Si continua a morire di lavoro, è quanto dichiarano i tre sindacati Cgil Cisl e Uil, che proseguono:

Ancora oggi assistiamo ad una escalation di morti sul lavoro che continuano a suscitare rabbia e indignazione.

Ieri, 23 maggio, la tragedia si è consumata al porto di Venezia, dove un lavoratore interinale, Alessandro Zabeo, durante un’operazione portuale, a soli 34 anni, ha perso la vita.

L’incidente di ieri mattina riaccende tristemente i riflettori sugli elevati rischi del lavoro portuale.

Gli interventi di soccorso hanno constatato, fin da subito, la gravità dell’incidente.

Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario e ricoverato in ospedale, Alessandro, ci ha lasciato nella tarda serata di ieri.

È necessario rimettere al centro la parola “sicurezza” a partire dalle istituzioni ministeriali, dal Governo e dalle parti sociali tutte.

L’emanazione dei necessari provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 272/99, ripetutamente sollecitati dalle Organizzazioni Sindacali, ed in particolare i regolamenti attuativi sulla “Sicurezza nei luoghi di lavoro del settore trasporti e microimprese”.

È indispensabile ripartire dal potenziamento dei poteri di controllo e vigilanza delle AdSP e della centralità dei nostri RLS ed RLSS.

Il ruolo degli ispettori portuali, in seno all’AdSP, deve essere rafforzato incrementandone il numero e dotandoli di potere sanzionatorio così come vanno ampliate le risorse in capo ai nostri delegati.

FILT, FIT e UILTRASPORTI si stringono nel dolore della famiglia di Alessandro Zebeo.

È indetto, per domani 25 maggio 2022, in segno di lutto, lo sciopero nazionale di 2 ore ad ogni fine turno o prestazione di lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori dei porti ed il suono delle sirene, alle ore 12:00.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin