5 Agosto 2021

16 milioni per il porto in arrivo a Portoferraio (Elba)

Livorno 5 agosto 2021

A Portoferraio in arrivo 16 milioni per interventi sul porto

Con l’intesa raggiunta nel corso della Conferenza Stato-Regioni è stata stabilita la ripartizione del fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il settore portuale.

A Portoferraio sono in arrivo 16 milioni di euro per un intervento di fornitura di energia elettrica da banchina per le navi da crociera e traghetti a banchina presso l’area passeggeri.

Il presidente Eugenio Giani e l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli

“L’intervento si inserisce nelle opere di miglioramento strutturale e ambientale dello scalo elbano.

A navi da crociera e traghetti sarà fornita energia elettrica in banchina; rendendo non più necessario tenere accesi i generatori di bordo ed evitando così emissioni inquinanti in atmosfera.

Sarà uno degli elementi di qualificazione del maggior approdo dell’isola”.

