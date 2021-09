Home

9 Settembre 2021

160° anniversario dell’unita’ nazionale, come prenotare la visita guidata al Palazzo del Governo

Celebrazioni del 160° anniversario dell’unita’ nazionale, prenotazioni per la visita guidata al palazzo del governo di mercoledi’ 22 settembre 2021 alle ore 17.00

Livorno 9 settembre 2021

Nell’ambito delle celebrazioni per il 160° anniversario dell’Unità Nazionale, è stata programmata per mercoledì 22 settembre, alle ore 17.00,

la visita guidata ai saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo.

Per partecipare alla visita:

è necessario prenotarsi ed essere in possesso del green pass, in ottemperanza alle vigenti disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria anti Covid-19.

Per informazioni ed eventuali prenotazioni:

le persone interessate potranno rivolgersi ai seguenti recapiti del Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali:

Email: risorgimentolivorno@gmail.com

Cell: 338 8737059

