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165° anniversario Unità d’Italia, a Stagno si ricorda Giuseppe Verdi

Collesalvetti

15 Marzo 2026

165° anniversario Unità d’Italia, a Stagno si ricorda Giuseppe Verdi

Stagno 15 marzo 2026 165° anniversario Unità d’Italia, a Stagno si ricorda Giuseppe Verdi

In occasione del 165° Anniversario dell’Unità d’Italia, Furore ODV, martedì 17 marzo, ore 21, alla Sala Lettura “N. G. Lepori” di Stagno, ricorderà la figura di Giuseppe Verdi attraverso la musica e le parole che dettero voce al sogno di un paese unito e libero. La storia del legame che Verdi ebbe con il nuovo Stato italiano e con la società civile del tempo.

Ad accompagnare il pubblico in questa esperienza sarà la guida esperta di Alberto Pratesi.

L’incontro, pubblico e gratuito, fa parte di LIBRARSI, percorso di co-progettazione del polo di promozione della lettura e diffusione della cultura sul territorio finanziato dal Comune di Collesalvetti.