Home

Cronaca

16mila euro in contanti e droga, in carcere un 26enne

Cronaca

8 Giugno 2024

16mila euro in contanti e droga, in carcere un 26enne

Livorno 8 giugno 2024 – 16mila euro in contanti e droga, in carcere un 26enne

Gli agenti dell’UPGSP arrestano e conducono alle Sughere un cittadino tunisino per spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrata eroina e 16.000 euro in banconote

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.30 circa, gli agenti di una volante fermavano un veicolo per un controllo all’altezza del sottopasso della stazione ferroviaria.

A bordo della Peugeot, un tunisino del ’98 regolare sul territorio. Durante il controllo, il 26enne veniva trovato in possesso di 12 dosi per circa 4. 5 gr di sostanza stupefacente tipo eroina sia addosso che in un vano della macchina utilizzato come scomparto “segreto”, oltre che della somma di 1. 000 euro in banconote e monete.

Gli agenti di polizia proseguivano la perquisizione presso l’abitazione del tunisino, sita nella zona sud di Livorno. Nell’abitazione sono stati trovati ulteriori 100 gr di eroina circa sia sfusa che in ovuli, due bilancini e circa 15.000 euro in banconote.

Il 26enne veniva quindi tratto in arresto ai sensi dell’art.73 dpr 309/90 e associato al Carcere Le Sughere.