18 Giugno 2021

Livorno 18 giugno 2021 – 17 giugno “giornata del topo d’appartamento”, svaligiate olte 10 abitazioni

I topi d’appartamento ieri si sono dati un gran da fare in città, sono stati svaligiati oltre una decina di appartamenti

La maggior parte dei furti è avvenuta dalle 11 della mattina alle 14 del pomeriggio, mentre altri due furti sono stati eseguiti intorno alle ore 19

Il maggior numero di effrazioni è avvenuto durante la mattina nel quartiere di Borgo Cappuccini,

Sempre la mattina un furto in via Cecconi, nel pomeriggio invece intorno alle ore 14:15 un tentato furto non consumato in Via Menasci.

Alle ore 14:26 è stato preso di mira un appartamento in Via Crimea. I malviventi sono entrati in casa mediante l’uso della lastra magnetica ed hanno asportato 500 euro e vari monili in oro

Intorno alle ore 19 i ladri hanno colpito in Corso Amedeo, effrazione della porta d’ingresso e Asportati 3 paia orecchìni in oro

L’ultimo furto in ordine di orario è avvenuto alleore 19:42 in Via de Larderel. Anche in questo caso, effrazione della porta ingresso con piede di porco. e asportati monili e soldi in contanti per circa 1000 euro

