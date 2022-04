Home

Cronaca

170° della Polizia di Stato, gli agenti premiati a Livorno

Cronaca

12 Aprile 2022

170° della Polizia di Stato, gli agenti premiati a Livorno

170° ANNIVERSARIO FONDAZIONE POLIZIA DI STATO

Livorno, 12 APRILE 2022

170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, gli agenti premiati a Livorno

I PREMIATI

“Attività di ordine pubblico in occasione degli eventi legati alla celebrazione delle cerimonie per il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma. Roma 25 marzo 2017.”

L O D E

Primo Dirigente, Sig. Vicario dr. MATTEUCCI Alfredo

E N C O M I O

Dirigente Superiore, Sig. Questore dr. MASSUCCI Roberto

“Intervento di soccorso pubblico in occasione dell’alluvione che ha colpito la città di Livorno nella notte tra il 9 ed il 10 settembre 2017.”

LODE

V.Q. RIDENTE Daniele

Sov. C. C. PELLEGRINI Franco

Ass. C. C. BIANCHI Filippo

E N C O M I O

Sost. Comm. C. PUCCIA Alessandro

Sov. C. SEGHETTI Andrea – deceduto – ritira il premio il figlio, SEGHETTI Alessio

Ass. C. C. GALLI Federico

Ass. Capo coord. NOLFI Giancarlo

Ag. Sc. CHIRICOSTA Giuseppe

Ag. Sc. PARRI Filippo

ATTESTATO DI MERITO

“Per l’impegno e la dedizione dimostrati nella ricerca ed analisi dei documenti che hanno consentito di ricostruire la storia del Brigadiere delle Guardie di Pubblica Sicurezza Edmondo BONTEMPELLI – assassinato il 9 novembre 1943 a Livorno per mano di uno squadrista della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale cui si era contrapposto per difendere alcuni cittadini vessati dalla sua tracotanza – al quale è stata intitolata la Sala Riunioni della Questura. Livorno 2 marzo 2022”

Operatore Tecnico Amm.vo PISANO Gennaro

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin