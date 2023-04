Home

Cronaca

171° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, tutti i nomi degli agenti premiati

Cronaca

12 Aprile 2023

171° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, tutti i nomi degli agenti premiati

Livorno 12 aprile 2023

171° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato celebra il 171° anniversario della fondazione, un appuntamento che anche quest’anno ha una celebrazione nazionale nella suggestiva cornice della Terrazza del Pincio a Roma e nelle cerimonie territoriali organizzate dalle Questure.

A Livorno, questa mattina si è svolta una giornata volta a sugellare l’orgoglio ed il senso di appartenenza che accumunano le donne e gli uomini della Polizia di Stato il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Un lungo percorso durante il quale la Polizia di Stato è cambiata, si è evoluta insieme alla società, è migliorata senza perdere mai di vista il suo obiettivo più profondo: essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, obiettivo riassunto nel motto “Esserci Sempre”

All’interno delle celebrazioni sono stati premiati alcuni agenti che si sono contraddistinti nel loro lavoro.

L’elenco dei premiati durante la ricorrenza svoltasi a Livorno

1-LODE

Al VICE QUESTORE DELLA POLIZIA DI STATO ALFREDO ALABISO

Con la seguente MOTIVAZIONE

“EVIDENZIANDO CAPACITÀ PROFESSIONALI, DIRIGEVA UN INTERVENTO DI SOCCORSO PUBBLICO IN FAVORE DI ALCUNI AUTOMOBILISTI RIMASTI BLOCCATI ALL’INTERNO DI UNA GALLERIA OVE SI ERA VERIFICATO UN INCENDIO. LIVORNO, 12 AGOSTO 2018.”

CONSEGNA IL PREMIO IL SIG. PREFETTO DI LIVORN O Dr. PAOLO D’ATTILIO

2-LODE

ALL’ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO ENRICO GABBIANELLI

AL SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO DE ANGELIS MARCO

ALL’AGENTE SCELTO DELLA POLIZIA DI STATO ALESSIO DI FRANCESCO

Con la seguente MOTIVAZIONE –

“EVIDENZIANDO CAPACITÀ PROFESSIONALI E SENSO DI ALTRUISMO, ESPLETAVANO UN INTERVENTO DI SOCCORSO PUBBLICO IN FAVORE DI UNA DONNA, CHE AVEVA MANIFESTATO INTENTI SUICIDI. LIVORNO, 17 OTTOBRE 2018.”

CONSEGNA IL PREMIO IL VICARIO DEL QUESTORE DI LIVORNO Dr. ALFREDO MATTEUCCI

3-LODE

ALL’ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO SENIO PANICUCCI

Con la seguente MOTIVAZIONE –

“EVIDENZIANDO CAPACITÀ PROFESSIONALI, COORDINAVA UN INTERVENTO DI SOCCORSO PUBBLICO IN FAVORE DI UN’ANZIANA DONNA SCOMPARSA. CECINA (LI), 5 DICEMBRE 2018”

CONSEGNA IL PREMIO IL SIG. PREFETTO DI LIVORNO

Dr. PAOLO D’ATTILIO

4-LODE

AL VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO ROSARIO ORLANDO

Con la seguente MOTIVAZIONE

“EVIDENZIANDO QUALITÀ PROFESSIONALI, ESPLETAVA UN INTERVENTO DI SOCCORSO PUBBLICO IN FAVORE DI UN UOMO, COLTO DA ARRESTO CARDIO-CIRCOLATORIO. ORISTANO, 18 LUGLIO 2018.”

CONSEGNA IL PREMIO IL VICARIO DEL QUESTORE DI LIVORNO Dr. ALFREDO MATTEUCCI

5-LODE

AL VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO ROBERTO CRISTIANO

Con la seguente MOTIVAZIONE –

“EVIDENZIANDO CAPACITÀ PROFESSIONALI, EFFETTUAVA UN ARTICOLATO INTERVENTO DI SOCCORSO IN FAVORE DI UNA PERSONA CHE AVEVA POSTO IN ESSERE MANIFESTI PROPOSITI SUICIDI, AGENDO CON DETERMINAZIONE E TEMPESTIVITÀ, E RIUSCENDO COSÌ A TRARLA IN SALVO. CECINA (LI), 28 GIUGNO 2018.”

CONSEGNA IL PREMIO IL SIG. PREFETTO DI LIVORNO

Dr. PAOLO D’ATTILIO

6-LODE

ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE DELLA POLIZIA DI STATO FEDERICO GALLI

ALL’AGENTE SCELTO DELLA POLIZIA DI STATO GIUSEPPE CHIRICOSTA

Con la seguente MOTIVAZIONE

“EVIDENZIANDO CAPACITÀ PROFESSIONALI, NEL CORSO DI UN SERVIZIO DI VOLANTE, PARTECIPAVANO AD UN’ATTIVITÀ DI SOCCORSO PUBBLICO, IN FAVORE DI ALCUNE PERSONE RESIDENTI PRESSO UNO STABILE OVE SI ERA VERIFICATO IL CROLLO DEL TETTO, RIUSCENDO A TRARRE IN SALVO I MALCAPITATI. LIVORNO, 14 GIUGNO 2018.”

SPEAKER CONSEGNA IL PREMIO IL VICARIO DEL QUESTORE DI LIVORNO Dr. ALFREDO MATTEUCCI

7-LODE

ALL’ASSISTENTE CAPO COORD.DELLA POLIZIA DI STATO FEDERICO GALLI

Con la seguente MOTIVAZIONE

“EVIDENZIANDO CAPACITÀ PROFESSIONALI, EFFETTUAVA UN ARTICOLATO INTERVENTO DI SOCCORSO IN FAVORE DI UNA PERSONA INTENZIONATA A TOGLIERSI LA VITA, AGENDO CON DETERMINAZIONE OPERATIVA E RIUSCENDO COSÌ A TRARLA IN SALVO. LIVORNO, 21 GIUGNO 2018.”

CONSEGNA IL PREMIO IL SIG. PREFETTO DI LIVORNO

Dr. PAOLO D’ATTILIO

8-LODE

ALL’ASSISTENTE DELLA POLIZIA DI STATO GRASSI LUIGI

ALL’AGENTE SCELTO DELLA POLIZIA DI STATO ILENIA GALATI

Con la seguente MOTIVAZIONE

“EVIDENZIANDO CAPACITÀ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITÀ DI SOCCORSO PUBBLICO IN FAVORE DI UNA PERSONA CON INTENTI SUICIDI. LIVORNO, 8 AGOSTO 2018.”

CONSEGNA IL PREMIO IL VICARIO DEL QUESTORE DI LIVORNO Dr. ALFREDO MATTEUCCI

9-LODE

AL SOVRINTENDENTEDELLA POLIZIA DI STATO ALESSANDRO GAVARINI

ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE DELLA POLIZIA DI STATO MICHELE VINCENZI

Con la seguente MOTIVAZIONE –

“EVIDENZIANDO CAPACITÀ PROFESSIONALI, ESPLETAVANO UN’ATTIVITÀ DI SOCCORSO PUBBLICO IN FAVORE DI UNA PERSONA CON INTENTI SUICIDI. PIOMBINO (LI), 6 LUGLIO 2018.”

CONSEGNA IL PREMIO IL SIG. PREFETTO DI LIVORNO Dr. PAOLO D’ATTILIO

10-LODE

AL SOSTITUTO COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI STATO ALESSANDRO TADDEI

AL VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO GRIECO PAOLA

Con la seguente MOTIVAZIONE –

“EVIDENZIANDO QUALITÀ PROFESSIONALI, COORDINAVANO UN’OPERAZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SI CONCLUDEVA CON UN FERMO DI UN CITTADINO TUNISINO, SENZA FISSA DIMORA, RESPONSABILE DI RAPINA E LESIONI PERSONALI CON UN ARMA DA TAGLIO, NEI CONFRONTI DI UNA DONNA .LIVORNO , 11 AGOSTO 2018.”

MEDAGLIE DI COMMIATO AL PERSONALE IN QUIESCENZA NELL’ANNO IN CORSO:

Qualifica Cognome Nome Data pensione 1 Sost. Comm. Coord. CAPILLI Fabio 01/03/2023 2 Sovr. C. C. PAPALLO Daniele 01/02/2023 3 Sovr. C. C. PELLEGRINI Franco 01/02/2023 4 V.Sovr. CAPPARELLI Teresa 01/04/2023 5 Ass. C. Coord. NERELLI Daniela 05/02/2023

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin