Nonna Franca Benvenuti festeggia 101 anni

2 Marzo 2023

Livorno 2 marzo 2023 – Nonna Franca Benvenuti festeggia 101 anni

Festeggia 101 anni la signora Franca Benvenuti, vedova Gelsinari, nata a Livorno il 3 marzo 1922.

Nonna Franca è stata una casalinga attiva e piena di interessi. Oltre ad occuparsi della famiglia, ha sempre avuto una grande passione per lo sport, seguendo il calcio ma soprattutto praticando il nuoto a buoni livelli. Racconta spesso con orgoglio di quando si spingeva a nuoto fino alla diga della Vegliaia e tutt’ora, per sciogliere il ghiaccio con qualche persona appena conosciuta, scherza sul fatto che gli amici la chiamassero la Esther Williams livornese, paragonandola alla grande nuotatrice e attrice statunitense.

Da un paio di anni nonna Franca si trova a Villa Serena ma non rinuncia al contatto con i familiari, in particolare i due amati nipoti Stefano, che lavora a Livorno e la va spesso a trovare, e Simone, che è ingegnere in Australia e con cui si sente in videochiamata.

E sarà insieme agli altri ospiti della residenza che oggi Franca festeggerà questo importante compleanno, con gli immancabili dolci della sua pasticceria preferita.

Il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.

