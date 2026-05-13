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Cronaca

177° Anniversario della Difesa di Livorno, torna il ballo risorgimentale, tutti gli eventi

Cronaca

13 Maggio 2026

177° Anniversario della Difesa di Livorno, torna il ballo risorgimentale, tutti gli eventi

Livorno, 13 maggio 2026 177° Anniversario della Difesa di Livorno, torna il ballo risorgimentale, tutti gli eventi

Si terranno da venerdì 15 a domenica 17 maggio le celebrazioni per il 177° Anniversario della Difesa di Livorno, un importante episodio della Prima Guerra d’Indipendenza che vide la città resistere eroicamente, il 10 e 11 maggio 1849, all’assedio compiuto dall’esercito austriaco. Dopo due giorni di aspri combattimenti, i livornesi dovettero soccombere alle preponderanti truppe asburgiche. Quell’eroica resistenza del Maggio 1849 lasciò però una traccia indelebile, e per il valore dimostrato dalla cittadinanza, nel 1906 a Livorno fu assegnata la Medaglia d’oro al Valore delle Città Benemerite del Risorgimento nazionale.

Le iniziative sono promosse dal Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali insieme al Comune di Livorno e a numerosi altri enti e istituzioni, e vedranno, come è ormai consuetudine, una significativa partecipazione delle classi scolastiche.

In caso di maltempo, alcune iniziative potrebbero essere rinviate. Sarà cura dell’Amministrazione comunale darne notizia alla cittadinanza tramite il proprio sito internet www.comune.livorno.it

Questo il programma:

Venerdì 15 maggio, alle ore 9.45 in piazza Bartelloni (Porta San Marco), si darà inizio alle celebrazioni della Difesa di Livorno. La cerimonia prevede la deposizione di una corona alla lapide dei Caduti, preceduta dall’alzabandiera e dalle allocuzioni dei rappresentanti delle istituzioni. Seguirà una breve rievocazione storica della Difesa del 1849, con una nutrita rappresentanza di studenti delle scuole primarie e secondarie livornesi.

Alle ore 10.30 formazione del corteo dei partecipanti, che percorrendo via Palestro e via Garibaldi raggiungeranno piazza Garibaldi, dove alle ore 11 sarà deposta una corona al Monumento a Giuseppe Garibaldi.

Il corteo si dirigerà quindi verso piazza del Municipio, con sosta di una delegazione in Fortezza Nuova per gli onori al Monumento a Giuseppe Mazzini.

Alle ore 11.30, in piazza del Municipio, deposizione di mazzi di fiori alle lapidi ai Caduti poste all’ingresso del Palazzo Granducale. Dalle logge del Palazzo sono previste allocuzioni dei rappresentanti delle istituzioni e del Comitato Promozione Valori Risorgimentali.

Sabato 16 maggio

Ritorna sabato 16 maggio, alle ore 17 alla Terrazza Mascagni, l’atteso appuntamento con il Gran Ballo Risorgimentale. L’evento, a cura della Società di Danza Circolo Livornese, è ad ingresso libero.

Il Gran Ballo sarà preceduto, alle ore 16.30, dalla Promenade dei danzatori, che si avvieranno da Villa Mimbelli per raggiungere la Terrazza Mascagni, attraversando via Forte dei Cavalleggeri e viale Italia.

Domenica 17 maggio

Le iniziative riprenderanno alle ore 17 di domenica 17 maggio, in piazza della Repubblica, con la rievocazione della Difesa di Livorno, che vedrà la partecipazione del gruppo di rievocazione storica napoleonica e risorgimentale “Battaglione Estense” e di figuranti in costume d’epoca da popolani livornesi. L’iniziativa sarà scandita dalle note di un ensemble composto dalla Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno e dalla Banda della Brigata Paracadutisti Folgore, con la Corale Diapason.

Alle ore 18.10 un piccolo corteo di figuranti si dirigerà in via della Cappellina, per rendere onore alla lapide posta presso la dimora di Enrico Bartelloni.