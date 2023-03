Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno, Giovedì 23 marzo 2023. Amore, denaro, lavoro

23 Marzo 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

Amore: La posizione favorevole di Giove nel vostro segno vi renderà estremamente attraenti agli occhi degli altri. Sfruttate questa energia positiva per avvicinare quella persona che vi fa battere il cuore, perché le stelle sono dalla vostra parte.

Denaro: Mercurio in Ariete vi donerà grande intelligenza e capacità di persuasione. Se state pensando di investire denaro, questo è il momento giusto per farlo, perché sarete in grado di prendere decisioni sagge e ponderate.

Lavoro: Questa giornata sarà all’insegna della comunicazione e della creatività. Le stelle vi incoraggiano a far emergere la vostra natura più innovativa e a proporre idee originali al vostro capo o al vostro team.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

Amore: Venere in Toro vi regalerà un giorno di intenso romanticismo. Sarete desiderati e amati, e potrete godere appieno di ogni attimo trascorso con la persona che vi sta a cuore. Siate sinceri nei vostri sentimenti, perché solo così potrete ottenere l’amore che desiderate.

Denaro: Urano in Toro potrebbe portare qualche imprevisto finanziario. Non fatevi prendere dal panico, ma cercate di gestire la situazione con prudenza e senso del dovere. Se avete in mente di fare un acquisto importante, valutate bene la vostra capacità di spesa.

Lavoro: La Luna crescente vi renderà molto ambiziosi sul lavoro. Avrete voglia di emergere e di dimostrare le vostre capacità. Grazie alla vostra tenacia e al vostro impegno, riuscirete a portare a termine ogni progetto che vi è stato assegnato.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

Amore: Marte in Gemelli vi renderà molto passionale e desideroso di avventure. Siate cauti, però, perché potreste ferire qualcuno senza accorgervene. Prima di agire, pensate bene alle conseguenze delle vostre azioni.

Denaro: Questa giornata sarà all’insegna dell’ottimismo e della fortuna. I pianeti sono dalla vostra parte, e questo potrebbe portare a un aumento della vostra disponibilità economica. Sfruttate questa energia positiva per fare investimenti o per acquistare ciò che desiderate.

Lavoro: Plutone, che ha appena lasciato il Capricorno, influenzerà il vostro settore lavorativo. Potrebbe esserci qualche difficoltà da superare, ma grazie alla vostra tenacia e alla vostra flessibilità, riuscirete a trovare una soluzione soddisfacente. Non abbattetevi, perché alla fine la vostra determinazione vi farà abbattere gli ostacoli

CANCRO (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Le tue relazioni amorose potrebbero essere messe alla prova oggi, poiché la Luna crescente potrebbe renderti emotivamente instabile. Cerca di mantenere la calma e di evitare di prendere decisioni importanti basate solo sulle tue emozioni del momento. Denaro: Potresti incontrare alcune difficoltà finanziarie a causa della posizione di Saturno in Pesci. Tuttavia, grazie all’influenza positiva di Venere in Toro, potresti avere l’opportunità di fare qualche investimento redditizio. Lavoro: Grazie alla presenza di Giove in Ariete, avrai la motivazione necessaria per raggiungere i tuoi obiettivi lavorativi. Cerca di concentrarti sulla tua carriera e di non farti distrarre da altre cose.

LEONE (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Con Venere in Toro, la tua vita amorosa potrebbe essere piena di passione e romanticismo. Tuttavia, la posizione di Marte in Gemelli potrebbe renderti un po’ impulsivo, quindi cerca di pensare prima di agire. Denaro: Mercurio in Ariete ti aiuterà a prendere decisioni finanziarie sagge. Potresti ricevere anche una notizia positiva riguardo ad un investimento. Lavoro: La posizione del Sole nell’Acquario potrebbe portare alcune novità sul tuo posto di lavoro. Tuttavia, tieni d’occhio la posizione di Plutone, che lascerà il Capricorno e entrerà nell’Acquario, il che potrebbe portare alcuni cambiamenti imprevisti.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre)

Amore: La posizione di Venere in Toro potrebbe rendere la tua vita amorosa piacevole e serena. Tuttavia, la posizione di Saturno in Pesci potrebbe creare qualche difficoltà nella comunicazione con il tuo partner. Denaro: La posizione di Urano in Toro potrebbe portare alcune opportunità finanziarie interessanti. Cerca di sfruttarle al meglio e di non sprecare i tuoi soldi. Lavoro: Grazie alla posizione di Mercurio in Ariete, avrai la mente lucida e sarai in grado di risolvere i problemi del tuo lavoro con facilità. Tuttavia, cerca di non lasciarti distrarre dalle attività che non sono importanti per il tuo lavoro.

BILANCIA (23 Settembre – 22 Ottobre):

Amore: Grazie alla posizione di Venere in Toro, la tua vita amorosa potrebbe essere molto piacevole e appagante. Tuttavia, la posizione di Marte in Gemelli potrebbe creare qualche conflitto nella comunicazione con il tuo partner. Cerca di essere chiaro e onesto nei tuoi confronti. Denaro: La posizione di Saturno in Pesci potrebbe portare alcune difficoltà finanziarie. Tuttavia, la posizione di Urano in Toro potrebbe portare alcune opportunità finanziarie interessanti. Cerca di mantenere la calma e di prendere decisioni sagge. Lavoro: Grazie alla posizione di Mercurio in Ariete, sarai in grado di comunicare in modo chiaro e convincente nel tuo lavoro. Tuttavia, cerca di non lasciarti distrarre dalle attività che non sono importanti per il tuo lavoro.

SCORPIONE (23 Ottobre – 21 Novembre):

Amore: La posizione di Marte in Gemelli potrebbe portare alcune tensioni nella tua vita amorosa. Tuttavia, con la Luna crescente, potresti avere l’opportunità di risolvere alcune questioni in sospeso con il tuo partner. Denaro: La posizione di Plutone, che lascerà il Capricorno e entrerà nell’Acquario, potrebbe portare alcune opportunità finanziarie interessanti. Tuttavia, cerca di non prendere decisioni finanziarie impulsive. Lavoro: La posizione di Giove in Ariete ti darà la motivazione e la determinazione necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi lavorativi. Cerca di concentrarti sui tuoi obiettivi e di evitare le distrazioni.

SAGITTARIO (22 Novembre – 21 Dicembre):

Amore: Grazie alla posizione di Venere in Toro, la tua vita amorosa potrebbe essere piena di romanticismo e di passione. Tuttavia, cerca di non lasciarti distrarre dalle attività che non sono importanti per la tua relazione. Denaro: La posizione di Urano in Toro potrebbe portare alcune opportunità finanziarie interessanti. Cerca di essere cauto e di non prendere decisioni finanziarie impulsive. Lavoro: La posizione di Saturno in Pesci potrebbe portare alcune difficoltà nel tuo lavoro. Tuttavia, la posizione di Mercurio in Ariete ti aiuterà a comunicare in modo chiaro e convincente con i tuoi colleghi. Cerca di mantenere la calma e di risolvere i problemi con pazienza.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Amore: la Luna crescente nel segno opposto del Cancro può portare una certa tensione nelle relazioni amorose. Tuttavia, Venere in Toro promuove la serenità e la stabilità nei rapporti a lungo termine. Denaro: Marte in Gemelli può portare una certa agitazione finanziaria, ma Saturno in Pesci suggerisce di prendere decisioni oculate e ponderate in questo ambito. Lavoro: Plutone lascia il tuo segno, ma è ancora in posizione favorevole per te. Giove in Ariete ti porta un’energia extra per affrontare le sfide sul lavoro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio):

Amore: il Sole nel tuo segno, insieme a Mercurio in Ariete, ti rende più espressivo e aperto nei confronti del tuo partner o di chi ti interessa. Venere in Toro, invece, può creare qualche problema di gelosia o possessività. Denaro: Urano in Toro può portare imprevisti finanziari, ma Jupiter in Ariete favorisce le tue idee innovative e creative che possono portare vantaggi economici. Lavoro: il Sole nel tuo segno ti porta grande energia e motivazione, ma Marte in Gemelli può creare qualche difficoltà nella comunicazione con i colleghi o i superiori.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo):

Amore: la Luna crescente ti porta emozioni intense e Venere in Toro favorisce la stabilità delle relazioni a lungo termine. Tuttavia, Saturno in Pesci può rendere le cose più difficili per le relazioni più recenti. Denaro: Saturno in Pesci può portare una certa restrizione economica, ma Nettuno in Pesci ti dà una sensibilità creativa che può aiutarti a trovare soluzioni innovative per affrontare eventuali problemi finanziari. Lavoro: Saturno in Pesci può rendere il lavoro un po’ difficile e frustrante in questo momento, ma Plutone che lascia il segno del Capricorno e entra nel segno dell’Acquario può portare una nuova energia positiva sul lavoro.

