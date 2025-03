Home

Attualità

17,80 metri: Diaz campione del mondo del triplo a Nanchino

Attualità

21 Marzo 2025

17,80 metri: Diaz campione del mondo del triplo a Nanchino

Livorno 21 marzo 2025 17,817,80 metri: Diaz campione del mondo del triplo a Nanchino

Capolavoro del saltatore azzurro, è medaglia d’oro ai Mondiali indoor di Nanchino con un favoloso record italiano di 17,80: “Ho detto che avrei vinto e l’ho fatto. La maglia azzurra mi porta fortuna”

Baila, Andy. Baila e non ti fermare. Impresa di Andy Diaz ai Mondiali indoor di Nanchino: campione del mondo del triplo con un fantastico record italiano di 17,80. È azzurro il primo oro della rassegna iridata in Cina: dopo il titolo europeo conquistato due settimane fa ad Apeldoorn, il saltatore allenato da Fabrizio Donato si ripete nel contesto mondiale e mette al collo la terza medaglia consecutiva da quando indossa la maglia azzurra, ovvero dal bronzo delle Olimpiadi di Parigi della scorsa estate. L’Italia del triplo torna sul gradino più alto del podio ai Mondiali indoor a ventiquattro anni dalla vittoria di Paolo Camossi a Lisbona nel 2001. Che gioia per Andy Diaz, trent’anni da compiere il giorno di Natale, imprendibile per tutti gli altri: argento al cinese Zhu Yaming (17,33), bronzo al brasiliano Almir Dos Santos (17,22).

ANDY: “E ADESSO I 18 METRI…” – “Mi piace mantenere la parola, avevo detto che avrei vinto e l’ho fatto – esulta il campione del mondo – Parigi ha aperto il ‘rubinetto’, poi è arrivato l’oro di Apeldoorn e adesso l’oro ai Mondiali in Cina: i risultati parlano da soli, ci vediamo ai Mondiali di Tokyo in estate. Mi è dispiaciuto aver tolto il record indoor a Fabrizio, ma la prima cosa che mi ha detto è ‘va bene così, l’hai fatto in un Mondiale’. È la gara più importante, era davvero contento. Peccato non aver potuto continuare a fare gli altri salti, la gara era un po’ lenta, ho preso freddo e non volevo rischiare nulla in vista della stagione all’aperto. Sapevo che un salto poteva bastare, e ce l’ho fatta, tranquillo e rilassato”.

DIRETTA TV – La prima giornata dei Mondiali indoor di Nanchino sarà trasmessa in diretta tv venerdì 21 marzo: 3.00-7.00 RaiSport, 11.10-13.00 Rai 2, 13.00-13.30 RaiSport, 13.30-14.30 Rai 2. Diretta streaming su RaiPlay.

RISULTATI e PROGRAMMA ORARIO – FOTOGALLERY (Grana/FIDAL) – LA SQUADRA ITALIANA – GLI ORARI DEGLI AZZURRI – ISCRITTI NANCHINO 2025 – TV E STREAMING – LE BIO DEGLI AZZURRI DI NANCHINO 2025 (PDF)

SEGUI SU: Instagram @atleticaitaliana | Facebook www.facebook.com/fidal.it | X @atleticaitalia | TikTok atletica.italiana