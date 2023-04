Home

Branding: una promozione efficace a basso costo passa per i gadget personalizzati

21 Aprile 2023

Tra le molte strategie di marketing applicabili per fare in modo che il proprio marchio rimanga impresso e raggiunga sempre più consumatori, figura la distribuzione di gadget personalizzati che è in grado di offrire un ottimo ritorno di immagine.

L’aspetto fondamentale è quindi cercare di trovare il modo giusto di lasciare impresso nei potenziali clienti il proprio marchio. In commercio esistono moltissimi gadget che possono essere brandizzati: è importante trovare quello giusto in funzione della propria attività.

Gadget personalizzati: l’importanza del branding e della promozione efficace

Per fare branding nel modo corretto e quindi ottenere dei buoni risultati, in termini di nuovi clienti e di fidelizzazione dei clienti già acquisiti, è opportuno fare le scelte corrette, non perdendo mai di vista i costi.

A questo proposito, può essere utile optare per i gadget economici personalizzabili proposti da Easygadget.it, portale specializzato dove trovare in pochi click articoli pensati per promuovere in modo innovativo ed efficace il marchio e i servizi di un’azienda.

Infatti, con i gadget personalizzati si è in grado di pubblicizzare un brand, veicolare un messaggio oppure far conoscere la mission di una realtà aziendale. La distribuzione di questi oggetti può riguardare non solo i clienti, o potenziali tali, ma anche i dipendenti. Si tratta di una strategia pensata per far sentire le persone parte integrante di un team, riconoscendogli il contributo che fino a quel momento hanno offerto all’azienda.

In commercio esistono moltissimi differenti gadget che possono essere brandizzati, e la scelta può e deve ricadere su oggetti che possono in qualche modo essere efficaci nei confronti delle persone a cui vengono regalati.

Le diverse categorie di gadget personalizzabili

Non è molto semplice individuare tra i moltissimi gadget economici personalizzabili disponibili quello più adatto alle proprie esigenze, ma è possibile fare riferimento a delle macrocategorie, così da poter scegliere con maggiore semplicità quali oggetti potrebbero essere potenzialmente i migliori per la propria azienda a raggiungere gli scopi di promozione e fidelizzazione.

Una delle categorie di gadget personalizzati sempre in voga riguarda quella dell’abbigliamento: i più comuni ed utilizzati sono cappellini e magliette, ma è possibile decidere di brandizzare anche felpe, sciarpe e guanti. La scelta deve essere fatta in funzione della tipologia di distribuzione che se ne vorrà fare.

I gadget per il tempo libero sono tra i più diffusi e scelti dalle aziende: tra questi si racchiudono articoli utilizzabili all’aria aperta e durante lo sport, come ad esempio borracce, occhiali da sole, set da viaggio, ombrelli, zaini e apri bottiglia. Nel tempo libero possono rientrare anche gadget legati alla cucina, come ad esempio i grembiuli da cucina e shopper.

Una categoria a parte deve essere dedicata ai piccoli gadget e penne: tra i piccoli gadget rientrano gli accendini e gli antistress, di cui ne esistono di svariati modelli e dimensioni. Per le penne, il gadget brandizzato per eccellenza, è possibile scegliere tra moltissimi modelli, di differenti costi e possibili personalizzazioni; si possono brandizzare penne in plastica, matite, penne in metallo o penne più costose per particolari eventi o particolari clienti.

Una categoria di gadget personalizzati che è tra le più gettonate negli ultimi anni è quella che riguarda tutti gli oggetti hi-tech: chiavette usb, powerbank, caricatori wireless e altoparlanti.

Anche i gadget per l’ufficio sono molto scelti dalle aziende per portare il proprio brand all’interno del posto di lavoro: calcolatrici, righelli, agende, porta documenti, cartelline personalizzate, block notes, porta post-it, porta block notes.

