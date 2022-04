Home

17enne ruba zaino a una turista, lo ferma un carabiniere in congedo. Il minore era anche in possesso di un coltello

21 Aprile 2022

17enne ruba zaino a una turista, lo ferma un carabiniere in congedo. Il minore era anche in possesso di un coltello

Livorno 21 aprile 2022

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione Livorno Porto hanno denunciato in stato di libertà un 17enne, di origini straniere. I reati contestati sono: furto con destrezza e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

La dinamica dei fatti ha visto però il determinante coinvolgimento di un militare dell’Arma in congedo.

Il 56enne Sottufficiale dei Carabinieri in congedo, mentre si trovava a passeggiare presso la Terrezza Mascagni di Livorno, in prossimità del gazebo insieme ad amici; sentiva delle urla e, voltandosi per vedere cosa stesse accadendo, notava un ragazzo che si dava alla fuga con uno zaino mentre una ragazza urlava “FERMATELO”.

A quel punto l’ex militare si dirigeva verso il ragazzo che stava scappando.

Il ragazzo per tentare la fuga ha abbandonato lo zaino a terra, ma non è servito ed il Sottufficiale è riuscito ugualmente a bloccarlo nei pressi dell’istituto CREDEM

Nel frattempo arrivavano sul posto due pattuglie dei Carabinieri, una del SETAF di Pisa che si trovava occasionalmente in transito; una della Stazione Livorno Porto, prontamente allertata dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Livorno.

Gli uomini dell’Arma mettevano in sicurezza il giovane, e a seguito di una rapida perquisizione personale rinvenivano nella tasca del suo giubbotto un coltello poi sottoposto a sequestro.

Nelle fasi immediatamente successive, dalle dichiarazioni rese dalla vittima e da altri testimoni, i Carabinieri della Stazione Livorno Porto appuravano che:

il 17enne, dopo avere asportato uno zaino ad una ragazza straniera che stava facendo alcune fotografie alla Terrazza Mascagni; si era dato a precipitosa fuga attraversando la strada, per essere poi bloccato dal coraggioso e determinato Carabiniere in congedo.

Effettuati tutti gli accertamenti di rito, il 17enne è stato deferito in stato di libertà, per le eventuali successiva valutazioni della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, diretta dal Signor Procuratore Dott. Antonio SANGERMANO.

