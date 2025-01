Home

Provincia

Campiglia

18 querce abbattute in terreno sotto vincolo, multato con 3mila euro

Campiglia

30 Gennaio 2025

18 querce abbattute in terreno sotto vincolo, multato con 3mila euro

Campiglia Marittima (Livorno) 30 gennaio 2025 18 querce abbattute in terreno sotto vincolo, multato con 3mila euro

È costante e capillare su tutto il territorio della provincia di Livorno l’impegno dei Carabinieri Forestali, in costante coordinamento e collaborazione con il Comando Provinciale di Livorno, teso al monitoraggio e controllo del territorio boschivo in ottica di prevenzione e repressione di ogni illecito sia penale che amministrativo, da cui possa scaturire un danno al patrimonio verde della provincia labronica. Infatti, le utilizzazioni forestali si devono conformare a norme vigenti, sia nazionali che regionali, tese alla tutela e mantenimento in efficienza e salute dei boschi, nonché ad evitare che si inneschino fenomeni di dissesto idrogeologico provocato da disordinata gestione unita al venir meno della copertura forestale.

In tale contesto si inserisce l’odierna attività condotta dai Carabinieri Forestali in forza al Nucleo di Venturina che, nell’ambito delle costanti attività di controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente e dei vincoli paesaggistici e ambientali, a seguito di verifiche condotte in una località agreste del comune di Campiglia Marittima, hanno rilevato proprio delle irregolarità connesse con il taglio boschivo che hanno imposto loro di procedere ad elevare la prevista sanzione a carico del responsabile.

In particolare, dagli accertamenti eseguiti, i carabinieri avrebbero appurato che in un terreno di 3400 metri quadrati circa, vincolato per scopi idrogeologici, sarebbe stato trasformato, senza l’autorizzazione prevista dalla normativa regionale toscana, in un terreno soggetto a lavorazione con il conseguente taglio di ben 18 querce che misuravano un diametro superiore a 40 cm.

I militari hanno pertanto proceduto ad elevare la sanzione amministrativa prevista ammontante ad euro 3.000 a carico del presunto responsabile che è stato individuato.

I controlli dei carabinieri forestali a tutela dell’ambiente proseguiranno a fianco di quelli delle rispettive stazioni dell’Arma competenti per territorio con cadenza costante, attesa l’attenzione riposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno a tutela e salvaguardia dell’ambiente ed in ottica prioritariamente preventiva nel contrasto ad eventuali fenomeni idrogeologici dannosi per la sicurezza della popolazione, in linea con le indicazioni condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno.

18 querce abbattute in terreno sotto vincolo, multato con 3mila euro