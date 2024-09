Home

180 posti auto, inaugurato il nuovo parcheggio alla stazione

16 Settembre 2024

180 posti auto, inaugurato il nuovo parcheggio alla stazione

Livorno, 16 settembre 2024 – 180 posti auto, inaugurato il nuovo parcheggio alla stazione

Inaugurato ufficialmente oggi il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di Livorno, alla presenza del Sindaco Luca Salvetti e di Andrea Destro, Amministratore Delegato di FS Park, gestore unico della sosta per il Gruppo FS Italiane.

Il nuovo parcheggio, aperto dalle 6:00 alle ore 22:00, dispone di 180 posti auto ed è dotato del servizio “kiss&ride”, che offre 15 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza o in arrivo.

L’accesso al parcheggio, situato in piazza Dante, consente un comodo collegamento pedonale diretto con la stazione ferroviaria. L’area è attrezzata con un sistema di videosorveglianza in tempo reale.

All’esterno del parcheggio sono presenti 7 stalli dedicati alle persone con mobilità ridotta, mentre all’interno dell’hub saranno realizzati 3 stalli rosa riservati alle donne in gravidanza e alle neomamme.

L’investimento di FS Park include il rinnovamento della segnaletica orizzontale e verticale. Gli interventi hanno riguardato anche l’adeguamento degli impianti elettrici e l’installazione di un sistema di illuminazione a basso consumo energetico, in linea con le esigenze di sostenibilità e modernizzazione dell’area.

Alla luce anche dei futuri lavori di pedonalizzazione della piazza antistante la stazione, si concretizza un’importante operazione: con oltre 10 parcheggi gestiti da FS Park in Toscana, l’azienda consolida il suo ruolo di hub intermodale a servizio delle esigenze del territorio.

Le parole dell’Amministratore Delegato di FS Park Andrea Destro

Parcheggio FS, Salvetti: un tassello del progetto di riqualificazione della zona