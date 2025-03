Home

Cronaca

185° Reggimento Paracadutisti Folgore: un’opera d’arte per celebrare il 25° anniversario della riconfigurazione

Cronaca

3 Marzo 2025

185° Reggimento Paracadutisti Folgore: un’opera d’arte per celebrare il 25° anniversario della riconfigurazione

Livorno 3 marzo 2025 185° Reggimento Paracadutisti Folgore: un’opera d’arte per celebrare il 25° anniversario della riconfigurazione

Il 10 marzo 2025, alle 10:30, la caserma “Pisacane” di Livorno ospiterà un evento speciale per celebrare il 25° anniversario della riconfigurazione del 185° Reggimento Ricognizione Acquisizione Obiettivi. Per questa occasione, il Maestro d’Arte Stefano Bressani donerà al reparto una sua opera, rendendo omaggio alla storia e all’identità del reggimento.

L’opera di Bressani: significato e tecnica

L’opera realizzata da Bressani riflette il suo stile distintivo, caratterizzato dall’uso innovativo dei tessuti per creare forme tridimensionali che si collocano tra pittura e scultura. Il Maestro d’Arte, noto per la sua capacità di scomporre le immagini in un linguaggio visivo originale, ha voluto rappresentare in questa creazione i valori, il coraggio e l’essenza stessa del 185° Reggimento.

Il quadro, realizzato con materiali e colori scelti per evocare l’identità militare del reparto, è un omaggio all’eccellenza e alla tradizione della Folgore. Con il suo stile inconfondibile, Bressani ha tradotto in arte l’essenza della ricognizione e dell’acquisizione obiettivi, elementi chiave della specializzazione del reggimento.

Questa donazione sottolinea il legame tra il mondo dell’arte e quello militare, unendo memoria storica e innovazione artistica in un tributo senza tempo al 185° Reggimento.