185mila euro per imprese e professionisti: dall’8 luglio presentazione delle richieste di finanziamento

5 Luglio 2021

185mila euro per imprese e professionisti: dall’8 luglio presentazione delle richieste di finanziamento

Il bando sarà pubblicato il 7 luglio sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

Livorno, 5 luglio 2021 – “Dall’8 luglio – ricorda l’assessore allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini – sarà possibile presentare le richieste di finanziamento sul Bando Regionale per la Micro-Innovazione Digitale destinato alle piccole e medie imprese e ai professionisti di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo. Si tratta di risorse regionali derivanti dai residui dell’accordo di programma per l’area di crisi complessa. Prima dell’apertura dello sportello abbiamo voluto fornire a tutti gli interessati, tramite un webinar che si è svolto in primo luglio, le informazioni sui criteri sulla base dei quali saranno erogate le risorse, in modo tale che fin dai primi giorni di apertura del bando gli interessati possano presentare le domande di finanziamento”.

In attesa delle pubblicazione del bando Bollettino Ufficiale della Regione Toscana che avrà luogo mercoledì 7 luglio, chi è interessato, intanto, può prendere visione dei criteri che porteranno all’assegnazione delle risorse consultando il materiale illustrato nel corso della videoconferenza al seguente indirizzo:

https://www.comune.livorno.it/ sites/default/files/index/ comunicazione/nuove_slide_ microinno_livorno_2021.pdf

Una volta pubblicato il bando, imprenditori e professionisti, se lo vorranno, potranno rivolgersi allo Sportello Imprese del Polo Livornine 2030 per avere un supporto nella presentazione delle richieste. A questo indirizzo (https://www.comune.livorno. it/lavoro-sviluppo-economico/ livornine-2030-polo- linnovazione-urbana/sportello- imprese) è possibile trovare gli orari di apertura dello sportello e le modalità per contattarlo.

“L’auspicio – aggiunge Simoncini – è che queste risorse possano essere utilizzate a pieno e che ulteriori richieste possano essere presentate dal 20 settembre quando si avrà un nuovo bando finanziato direttamente dall’Amministrazione comunale e destinato a imprese e professionisti di Livorno”.

