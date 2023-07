Home

“Carta dedicata a te”: in corso di spedizione le lettere che consentono il ritiro alle Poste delle carte alimentari INPS

20 Luglio 2023

Livorno, 20 luglio 2023 – “Carta dedicata a te”: in corso di spedizione le lettere che consentono il ritiro alle Poste delle carte alimentari INPS

Sono in corso di spedizione, all’indirizzo di residenza degli aventi diritto, le lettere che consentono di ritirare alle Poste le carte alimentari 2023 denominate “Carta INPS dedicata a te”, la nuova misura nazionale di sostegno al reddito. Si invitano i cittadini che ritengono di avere i requisiti per accedere al beneficio a osservare particolare attenzione all’arrivo a casa della lettera, magari mettendo in maggiore evidenza il proprio nome al campanello o al citofono di casa.

“Si tratta di una misura governativa, i Comuni svolgono solo attività di supporto- specifica l’assessore al sociale Andrea Raspanti- e, proprio per facilitare la consultazione e prevenire eventuali problemi legati alla consegna per posta ordinaria, abbiamo attivato una specifica funzione sul sito del Comune e previsto un giorno e un orario di accesso alle informazioni tramite l’URP”.

I cittadini interessati possono verificare se rientrano negli elenchi dei beneficiari alla pagina www.comune.livorno.it,

cliccare su Servizi on line, entrare nella sezione Sportello del Cittadino” dove, nel settore Sociale, troveranno la voce “Carta INPS dedicata a te ne”.

Da lì, accedendo con SPID, CIE, CNS, si può verificare se si ha diritto al contributo e, in caso di accesso alla misura, consultare on line anche il codice di riferimento da comunicare alle Poste per il ritiro della prepagata.

Per supportare ulteriormente le persone e fornire informazioni, all’URP del Comune di Livorno sarà aperto ogni venerdì mattina dalle 9 alle 13 uno sportello dedicato del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie.

Si ricorda che la Carta “Dedicata a Te” può essere personalmente ritirata presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese (esempio: dal 5 al 31 luglio, dal 5 al 31 agosto, etc).

Per il ritiro è necessario presentarsi personalmente allo sportello postale munito di:

il Codice di riferimento;

un documento di identità in corso di validità;

il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria.

La Carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, e sarà necessario attivarla effettuando almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, per non perdere la possibilità di utilizzarla.

“Il periodo dell’anno – commenta Raspanti – non è certo il migliore per le famiglie, ma i tempi sono stati stabiliti dal Governo. Noi stiamo lavorando per facilitare le comunicazioni alle famiglie beneficiarie”.

