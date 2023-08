Home

7 Agosto 2023

Mercato ortofrutticolo e declassamento PalaModì, Simoncini: “Lega incorsa in un grave errore, il parcheggio è in altre aree”

Livorno, 7 agosto 2023 – Mercato ortofrutticolo e declassamento PalaModì, Simoncini: “Lega incorsa in un grave errore, il parcheggio è in altre aree”

Dopo le dichiarazioni di Carlo Ghiozzi, Capo Gruppo della Lega in Consiglio Comunale, e di Michele Gasparri, Segretario Comunale della Lega, sul fatto che la realizzazione del nuovo Mercato Ortofrutticolo a Porta a Terra sottrarrebbe posti auto al PalaModì, con conseguente declassamento dell’impianto, arriva, per voce dell’assessore Gianfranco Simoncini, la precisazione dell’Amministrazione Comunale:

“In merito alla presa di posizione del Segretario e del Capogruppo della Lega dobbiamo rilevare che sono incorsi in un grave errore. Costruiscono un ragionamento sul declassamento del palazzetto dello sport a seguito della realizzazione del nuovo Mercato Ortofrutticolo partendo da una affermazione che è completamente errata perché; l’area nella quale si realizzerà il Mercato Ortofrutticolo non fa parte delle aree destinate a parcheggio del palazzetto dello sport.

Quella è un’area recintata che ha come destinazione urbanistica, non quella di parcheggio pertinenziale al Palasport, ma è un’area che ha una destinazione a servizi legati a spettacoli viaggianti e ad aree di ammassamento nel piano della protezione civile. Destinazioni che nel lavoro attualmente in corso di riordino urbanistico, troveranno una diversa collocazione sul territorio comunale.

Peraltro, sarebbe bastato andare a riprendersi gli atti dell’Amministrazione Comunale per verificare tutto ciò.

In particolare, basterebbe riprendere lo studio preliminare ambientale allegato alla decisione di Giunta del 24 febbraio 2022 e poi citata anche in atti successivi sempre della Giunta per avere un quadro preciso della destinazione urbanistica dell’area.

Nello studio, che il Comune pur non essendo tenuto volle far predisporre agli uffici, vennero messe a confronto le 5 aree nelle quali si poteva andare a collocare il Mercato Ortofrutticolo individuando chiaramente l’area di via Condotti Vecchi.

Della questione si è dato atto anche in Consiglio Comunale in seguito ad una interrogazione di altri gruppi consiliari.

Non vi è stata, quindi, nessuna scelta campata in aria come dicono i rappresentati della Lega. Forse campata in aria è questa presa di posizione che non tiene conto del lavoro molto puntuale e che con grande trasparenza, con gli atti pubblici a disposizione di tutti, hanno portato la Giunta Comunale a individuare questa area. Area sulla quale, come riaffermato in questi giorni, si sta concretamente lavorando per arrivare entro l’autunno a bandire la gara per un appalto integrato e poter rispettare gli impegni assunti con la Presidenza del Consiglio che entro la primavera del 2025 l’opera sia collaudata”.

