16 Settembre 2024

Livorno, 16 settembre 2024 – 18enne tunisino fermato con droga minaccia e cerca di intimidire gli agenti

Nella serata di domenica 15 settembre, intorno alle 20:00, in Piazza Garibaldi, una pattuglia della Polizia ha fermato per un controllo un giovane tunisino nato nel 2006. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha tentato di liberarsi di una busta trasparente contenente una sostanza vegetale di colore verde, gettandola a terra. Le analisi di laboratorio hanno poi confermato che si trattava di marijuana, per un peso complessivo di circa 30 grammi.

Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di una piccola quantità di droga già confezionata per lo spaccio, oltre a una somma di 90 euro suddivisa in banconote di vario taglio, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

Il giovane, privo di documenti di identificazione, è stato accompagnato negli uffici della Questura, dove è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Inoltre, durante la permanenza presso gli uffici, ha minacciato più volte gli agenti, cercando di intimidirli per farli desistere dal loro operato, motivo per cui è stato denunciato anche per minacce a pubblico ufficiale.