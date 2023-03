Home

Cronaca

19 marzo, auguri a tutti i papà

Cronaca

19 Marzo 2023

19 marzo, auguri a tutti i papà

Livorno 19 marzo 2023 – La festa del papà in Italia cade il 19 marzo di ogni anno e rappresenta un’occasione speciale per festeggiare e omaggiare il proprio padre. In questa giornata, molti figli inviano auguri e regali al proprio papà per dimostrargli il proprio affetto e riconoscenza.

La festività del papà ha una radice cattolica ed è strettamente legata alla figura di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, che la Chiesa cattolica celebra il 19 marzo. La data del 19 marzo (giorno della morte del Santo) è stata quindi scelta per onorare non solo la figura religiosa di San Giuseppe, ma anche il ruolo del padre all’interno della famiglia e della società.

In questa occasione, molti figli dedicano frasi di auguri ai propri padri, esprimendo tutto il loro amore e la loro gratitudine per la dedizione e l’affetto dimostrati durante l’intera vita. Tra le frasi più comuni ci sono: “Grazie papà per avermi sempre sostenuto”, “Sei il mio punto di riferimento e il mio esempio da seguire”, “Ti voglio bene papà, sei sempre nel mio cuore”.

In molti casi, oltre ai messaggi di auguri, vengono fatti dei regali al proprio padre. I regali possono essere di vario tipo, dalle semplici cartoline ai fiori, dai vestiti agli accessori, dalle attrezzature sportive agli strumenti musicali. In ogni caso, l’importante è ricordarsi di festeggiare e omaggiare il proprio padre in questa giornata speciale.

In conclusione, la festa del papà rappresenta un’occasione importante per celebrare la figura paterna e riconoscere il suo importante ruolo nella vita dei figli. Un giorno in cui non mancano le frasi di auguri e i regali, ma soprattutto il ricordo di un amore che non conosce limiti. Buona festa del papà a tutti i papà italiani!

Alcuni video auguri e frasi da inviare al papà

EVVIVA IL MIO PAPA’ – canzone Festa del papà – 19 marzo (con testo)

“Papà sei il mio eroe, grazie per esserci sempre stato e per essermi stato vicino in ogni momento!”

“Auguri al miglior papà del mondo! Sei la mia roccia e ti voglio bene!”

“Buona festa del papà al mio supereroe preferito! Grazie per avermi insegnato così tanto!”

“Papà sei il mio migliore amico, la mia guida e il mio confidente. Grazie per esserci sempre per me!”

“Buona festa del papà al papà più forte e coraggioso che conosco! Sei il mio punto di riferimento e ti voglio tanto bene!”

“Sei il papà più dolce e premuroso che potessi desiderare. Buona festa del papà papà, ti voglio bene!”

“Papà, sei sempre stato un grande sostegno nella mia vita, un esempio da seguire e un’amorevole guida. Auguri per la tua festa!”

“Il papà più fantastico del mondo sei tu! Grazie per tutti i momenti passati insieme e per le risate che mi hai regalato!”

“Papà sei la mia ancora di salvezza, il mio porto sicuro e il mio eroe personale. Ti voglio un mondo di bene!”

“Buona festa del papà al mio papà preferito! Grazie per essere sempre lì per me, per il tuo sostegno e il tuo amore!”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin