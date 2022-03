Home

19 marzo, festa del papà, frasi di auguri

18 Marzo 2022

19 marzo festa del papa

Alcune frasi di auguri per il papà

Non serve un giorno per ricordarmi quanto tu, papà, sei importante nella mia vita, ma sono comunque contenta che ci sia

L’abbraccio più bello del mondo, quello che mi da più sicurezza, è sempre e solo il tuo, papà.

La Festa del papà è una giornata speciale, un momento in cui regalare abbracci all’uomo più importante della nostra vita

Caro papà, passa una festa speciale, ti voglio tanto bene e per me ogni giorno è come se fosse la tua festa

Sono tanto orgoglioso di te, papà, sei il migliore ed un giorno spero di diventare uguale a te

Questa festa può sembrare un appuntamento banale, ma io voglio cogliere questa occasione per dirti quanto ti voglio bene e basta questo a far sì che sia una giornata speciale

Passiamo la vita a cercare l’uomo perfetto, quello che non ci tradirà mai, ma non ci rendiamo conto che l’unico è il nostro papà

Papà, sei sempre nel mio cuore, basta pensare a tutto ciò che hai fatto per me perché io mi senta felice

Un giorno speciale per un papà speciale! Spero tanto di diventare come te. Tanti auguri papà!

Non è abbastanza lunga questa giornata per dirti quanto ti voglio bene!

Grazie per tutto quello che fai e per tutto quello che sei. Grazie di cuore papà

Papà, spero un giorno di essere un genitore speciale come lo sei stato tu

Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà

Tanti auguri caro papà, a te che sei stato e sempre sarai la stella polare di ogni mia scelta

Più cresco e più mi rendo conto della fortuna di avere un padre come te: grazie, papà

In questa giornata di festa voglio dirti, caro papà, che ti voglio tanto bene e che anche se non ci vediamo spesso ti penso ogni attimo

Papà, come te nessuno mai

Papà, tanti auguri a te che hai accolto ogni mio errore con un sorriso

Auguri al papà migliore del mondo, forse non la frase più originale, ma senza dubbio la più sincera

