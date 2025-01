LIVORNO 20 gennaio 2025 19 volte campione d’Italia, è ancora successo per il 25enne Lorenzo Martelli (Video)

Ancora una volta, Lorenzo Martelli fa parlare di sé nel mondo della danza sportiva. Il giovane talento labronico, già pluricampione, ha conquistato il suo 19° titolo italiano ai Campionati Assoluti della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDESM) di Street e Breaking, svoltisi a Riccione lo scorso fine settimana.

Martelli, impegnato nella finale del Popping solo over 17, una delle discipline più tecniche e spettacolari dell’Hip Hop, ha superato avversari di altissimo livello, dimostrando ancora una volta una classe e una preparazione fuori dal comune. Una vittoria che non solo conferma il suo straordinario talento, ma lo consacra ulteriormente come uno dei punti di riferimento assoluti nel panorama della danza sportiva italiana e internazionale.

Il ballerino, in forza alla Emozione Danza di Porcari, porta in alto il nome di Livorno arricchendo un palmarès già impressionante: oltre ai 19 titoli tricolore, Lorenzo può vantare due ori europei e due argenti mondiali, conquistati nell’ottobre scorso.

“Ogni vittoria ha un sapore speciale – ha dichiarato Lorenzo dopo la premiazione – ma è sempre un’emozione rappresentare la mia città e la mia scuola in competizioni di questo livello”.

La città di Livorno può essere fiera di un talento come Lorenzo Martelli, esempio di dedizione, impegno e passione. Il giovane campione non solo porta alto il vessillo della danza sportiva, ma rappresenta anche un’ispirazione per i tanti giovani che si avvicinano a questa disciplina, dimostrando che con costanza e determinazione i sogni possono diventare realtà.

Da Livorno a Riccione, dall’Italia al mondo, il cammino di Lorenzo sembra appena iniziato. E chissà quante altre vittorie lo attendono nel suo luminoso futuro.

Nel video, l’esibizione di Lorenzo Martelli