Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno, sabato 16 settembre 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo

16 Settembre 2023

Oroscopo del giorno, sabato 16 settembre 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo del giorno, sabato 16 settembre 2023. Amore, lavoro, denaro

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: Saturno nel segno dell’Acquario vi rende più percettivi e intelligenti, ma anche più giudicanti, tanto da risultare in certi momenti rigorosi e formali. Giove nel vostro segno vi apre sorprendenti opportunità in ogni campo, che, se sarete abbastanza audaci, potrete sfruttare. DENARO: Le vostre capacità analitiche sono al massimo, e questo vi aiuterà a prendere decisioni finanziarie intelligenti. LAVORO: Avete la capacità di affrontare le sfide lavorative con determinazione e successo.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: Siete sereni e precisi in ogni circostanza, avete di fronte una giornata in cui potete dare sfogo al vostro carattere ordinato e alla vostra natura perfezionista. DENARO: Luna, Sole, Plutone e Urano vi danno gli strumenti per organizzare al meglio tutte le vostre iniziative e attività concrete. LAVORO: La vostra precisione e dedizione vi porteranno a risultati positivi sul lavoro.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: In famiglia oggi si richiede una vostra presenza più assidua e, forse, questo sarà l’unico neo del periodo. In questo weekend troverete un giusto punto di incontro tra casa e amicizie. DENARO: Vi muoverete con leggerezza e usando la vostra abituale diplomazia. LAVORO: Le combinazioni zodiacali vi aiutano a trovare soluzioni creative ai problemi sul lavoro.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: Giove in Ariete somma alla vostra grinta il carisma, l’astuzia e la simpatia. I vostri rapporti amorosi possono fiorire oggi. DENARO: Le vostre capacità finanziarie sono ben supportate, e potreste ottenere guadagni o opportunità finanziarie inaspettate. LAVORO: Siete abili nel gestire le sfide lavorative grazie alla vostra simpatia e al vostro carisma.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: I vostri cari vi reclamano, forse oggi gli trascurerete presi come siete dagli impegni di lavoro e dagli amici. Rimediate con il vostro slancio umano sempre vincente! Urano dal segno vostro nemico potrebbe portare alcune sorprese nelle vostre relazioni. DENARO: Le spese impreviste potrebbero richiedere una gestione oculata delle finanze. LAVORO: Concentratevi sul bilanciamento tra lavoro e vita sociale per ottenere i migliori risultati professionali.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: Il benefico Mercurio oggi favorisce nei nati tra il 28 di agosto e il 5 settembre, cambiamenti nel lavoro e negli affetti che hanno del prodigioso: preparatevi perché stanno per arrivare. Per il tempo libero la lettura di un buon libro è per voi una ricarica eccezionale di energie. DENARO: Le vostre capacità intellettuali sono in prima linea, il che potrebbe tradursi in opportunità finanziarie. LAVORO: Siate aperti ai cambiamenti e alle nuove sfide lavorative, poiché potrebbero portare benefici inaspettati.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: Diversi pianeti lenti e rapidi si stanno disponendo favorevolmente per voi. Il buonumore è assicurato, dal momento che Venere, pianeta femminile, espressione della serenità emotiva, è in buon aspetto col vostro segno. DENARO: Le vostre relazioni sociali potrebbero influenzare positivamente le vostre finanze. LAVORO: Siete in grado di affrontare le sfide lavorative con un atteggiamento positivo e sereno.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: Transiti celesti belli vi gratificano, con qualche eccezione, che vi può far sembrare più imprevedibili e controcorrente del solito. Saturno, Mercurio, Marte e Nettuno, in posizione felice, vi donano la forza di superare le sfide nelle relazioni amorose. DENARO: Potreste sperimentare cambiamenti finanziari inaspettati, ma avete la determinazione per far fronte a qualsiasi situazione. LAVORO: Siete in grado di adattarvi a nuovi approcci lavorativi e di affrontare le sfide con creatività.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: Marte in Vergine mette in cima ai vostri pensieri alcune questioni familiari e patrimoniali che vi fanno oscillare tra le varie decisioni da prendere. Luna e Plutone saranno oggi i vostri preziosi consiglieri in questa fase delicata, indicandovi come agire con serenità nelle relazioni. DENARO: La gestione delle risorse familiari potrebbe richiedere attenzione. LAVORO: Siate aperti ai suggerimenti dei vostri colleghi, poiché potrebbero avere idee preziose per affrontare le sfide lavorative.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: Il team composto da Sole e Mercurio vi sostiene. Umore alto, buon livello d’intelligenza, forma fisica buona e brillante socialità, oggi non vi fanno difetto. Restano alcune contrarietà dovute al duo Luna Marte in Vergine, ma pur con le difficoltà che potrebbero sorgere nelle relazioni, avrete la determinazione per superarle. DENARO: Siate cauti nelle decisioni finanziarie, poiché alcune sfide potrebbero richiedere una gestione oculata delle risorse. LAVORO: La vostra intelligenza e determinazione vi aiutano ad affrontare le sfide sul lavoro in modo efficace.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: Saturno, il vostro astro governatore armonico é nel vostro segno e se siete nati nella prima decade, vi invia una buona lucidità di giudizio tale da consentirvi quella sicurezza nelle scelte amorose da voi tanto agognata. Con Marte che transita nell’amica Vergine, avrete l’energia per affrontare le sfide nelle relazioni. DENARO: Le vostre decisioni finanziarie potrebbero portare a guadagni stabili. LAVORO: Siete pronti a prendere decisioni importanti sul lavoro con chiarezza di mente.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: Un’ottima forma psicofisica oggi vi accompagna. Potete regalarvi anche performance spericolate in palestra o nelle corse a piedi: il vostro fisico non vi tradirà. Dalla vostra avete Nettuno il pianeta dell’agilità, vostro nume tutelare, in Pesci: è Nettuno. Le vostre energie fisiche si riflettono positivamente nelle relazioni amorose. DENARO: Siete pronti a mettere in pratica soluzioni finanziarie creative e intelligenti. LAVORO: Le vostre energie fisiche e mentali sono al massimo, il che vi aiuta a raggiungere obiettivi professionali ambiziosi.

L’oroscopo è a cura di Astrid

#oroscopodelgiorno #oroscopo16settembre2023 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin