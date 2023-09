Home

Domenica senza gioie per il Picchi Calcio che torna a casa senza punti

26 Settembre 2023

Domenica senza gioie per il Picchi Calcio che torna a casa senza punti

Livorno 26 settembre 2023

Domenica senza gioie per il Picchi Calcio che torna a casa senza punti dalla sconfitta sul difficilissimo campo del Belvedere Grosseto, una delle grandi favorite del girone.

La formazione livornese è scesa in Maremma con sei assenze pesanti, ma, nonostante il risultato finale dica altro, la squadra ha disputato una buonissima gara. In una gara condizionata dal forte vento, nel primo tempo, il Belevdere (a favore di vento) ha trovato il vantaggio al 35’ con un bel colpo di testa dell’ex capitano del Grosseto Ciolli. Il Picchi però ha avuto tre occasioni nitide, una con Barnini, e due con Falchini.

La più ghiotta è capitata proprio sulla testa del “Falco”, ma un difensore locale ha salvato sulla linea un gol fatto.

Nella ripresa l’ex D’Angelo ha segnato il 2-0 con un pallonetto da cineteca e il 3-0 di Guazzini è arrivato al termine di una bella azione corale della squadra locale. Il Picchi non ha mollato neanche sotto di tre reti ed ha avuto l’occasione per riaprirla, ma il rigore di Falchini è finito alto sopra la traversa.

Mister Brilli però guarda ancora il lato positivo della prestazione. “Giocavamo contro un’altra big del campionato, ma ripeto quello che ho detto alla squadra a fine partita, non ci hanno preso a pallonate. A casa ho anche rivisto la gara e mi ha confermato le mie impressioni: abbiamo fatto un ottimo primo tempo creando tre occasioni importanti. Il 2-0 ci ha tagliato le gambe e sul 3-0 abbiamo commesso un’altra ingenuità come nella gara precedente. Il risultato è severo, ma io ho visto una squadra che ha combattuto per 90 minuti”.

Adesso, dopo due sfide difficilissime, serve smuovere la classifica. “Queste due partite ci hanno comunque detto che possiamo giocarcela con tutti. Domenica a Banditella arriva il Porta Romana, a zero punti come noi. Vorranno fare punti, ma per noi è una gara fondamentale. L’obiettivo adesso è recuperare qualche infortunato a partire da Polese e Matteoli”.

