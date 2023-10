Home

Basket

1 Ottobre 2023

Livorno 1 ottobre 2023 – La Libertas nel finale ribalta Cassino

Vittoria pesante – soprattutto per il modo in cui è arrivata – per la Libertas che per almeno 25’ ha sofferto contro una buonissima Cassino abile a capitalizzare gli errori degli amaranto.

E dire che la LL era pure partita benino: vantaggio massimo di 5 lunghezza (17-12).

Gli ospiti però hanno condotto una partita diligente e dopo aver chiuso il primo quarto a -2 (22-20) pur senza strafare hanno allungato nella seconda frazione chiusa sul 25-32 con un parziale da minibasket di 3(!) a 12.

Nella parte centrale della partita i Ciociari hanno scavato il solco fino al massimo vantaggio di 13 punti (36-49), parzialmente ricucito al 30’ (44-52).

L’ultimo quarto è stato lo showtime di Jacopo Lucarelli. Per la verità a suonare la carica è stato Amos Ricci con una tripla e tre liberi consecutivi realizzati prima di uscire per raggiunto limite.

La tempesta perfetta però l’ha generata Lucarelli che con 17 punti segnati in 4’ ha letteralmente rinaltato la partita spaccandola in due fino al punto che la Libertas – dopo qualche minuti di altalena nei vantaggi – ha vinto quasi in scioltezza. Vittoria di garra e attributi che una squadra che non muore. Mai.

Libertas Livorno – BPC Virtus Cassino 75-69 (22-20, 3-12, 19-20, 31-17)

Libertas Livorno:

Jacopo Lucarelli 25 (5/10, 4/6), Francesco Fratto 17 (5/8, 0/5), Tommaso Fantoni 14 (5/7, 0/0), Antonello Ricci 9 (0/1, 2/6), Luca Tozzi 4 (1/2, 0/0), Andrea Bargnesi 3 (0/1, 1/3), Leon Williams 3 (1/1, 0/0), Andrea Saccaggi 0 (0/4, 0/4), Gregorio Allinei 0 (0/2, 0/0), Dorin Buca 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Samuele Balestri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 27 – Rimbalzi: 46 14 + 32 (Francesco Fratto 20) – Assist: 19 (Jacopo Lucarelli, Francesco Fratto, Andrea Bargnesi 4)

BPC Virtus Cassino:

Flavio Gay 15 (1/3, 2/11), Melkisedek Moreaux 13 (6/14, 0/2), Michael Teghini 10 (0/3, 2/3), Giulio Candotto 8 (2/3, 0/1), Nemanja Dincic 7 (1/3, 1/1), Jakov Milosevic 6 (1/4, 1/3), Michael Lemmi 6 (1/3, 1/5), Riccardo Bassi 4 (2/4, 0/0), Alessio Truglio 0 (0/0, 0/0), Alessio Macera 0 (0/0, 0/0), Davide Frizzarin 0 (0/0, 0/0), Simone Cavalieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 28 – Rimbalzi: 36 13 + 23 (Michael Lemmi 7) – Assist: 10 (Flavio Gay 3)

