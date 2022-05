Home

5e5 day, i premiati del concorso. Alla instagrammer Greta il gioiello artigianale della challenge

17 Maggio 2022

Livorno 17 maggio 2022

E’ andato a Greta Ambriola il gioello artigianale offerto da Martini Gioielli all’autore della foto che avrebbe fatto più like su Instagram nel corso della challenge lanciata per l’evento “5e5 Day” organizzato dall’Associazione Tortai Livornesi CNA in collaborazione con la Fondazione LEM ed il Comune di Livorno.

Greta ha realizzato uno scatto in cui il tradizionale street food livornese fa bella mostra di sé davanti alle spume bionde appoggiate sulle botti allestite di fronte allo stand, con sullo sfondo uno dei fantastici tramonti livornesi. “Fotografare particolari di cibo – racconta Greta – è una mia passione che ho fatto oggetto di una pagina Instagram.

@Instapasticcio piano piano sta crescendo, segno che il mio modo di postare le pietanze nei loro particolari sta incontrando simpatia: sono partita come tutti da pochi follower ed in poco tempo ne ho superati i 1500; per me è un divertimento e sono contenta che il mio scatto sul 5e5 sia piaciuto a molti”.

Davvero originale il gioiello ideato e realizzato per l’occasione da Federico Martini:

“Da oltre 50 anni la mia famiglia crea gioielli a Livorno, ma non avevamo mai pensato di realizzarne uno con a tema il 5e5.

L’evento creato dall’Associazione ne è stata l’occasione. Non è stato facile, ma da artigiano livornese ci ho messo anche tanta passione”.

“Siamo molto soddisfatti dell’intera manifestazione – ha commentato alla premiazione Valentina Bonaldi coordinatrice di CNA Alimentare – e stiamo già pensando alla prossima edizione del 5e5 Day, perché siamo convinti che il 5e5 sia un prodotto tipico che merita di essere conosciuto anche al di fuori di Livorno”.

Ecco invece i nominativi Instragram di chi, insieme a Greta ha vinto due 5e5 con spuma da gustarsi presso una delle botteghe dei tortai dell’Associazione e che potranno passare in CNA Livorno (via M.L. King 13) a ritirare il coupon: @labottegadielav, @valetrapa, @maridaddo, @gaiagabbrielli, @ale_cretti, @asmaureal, @azzaragabriella, @akamarte.ko, @paolobonatti65.

