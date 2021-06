Home

Cronaca

19enne annegato a Tirrenia, su GoFundMe raccolta fondi per le spese del rimpatrio e dei funerali del giovane senegalese

Cronaca

14 Giugno 2021

19enne annegato a Tirrenia, su GoFundMe raccolta fondi per le spese del rimpatrio e dei funerali del giovane senegalese

Livorno 14 giungno 2021

Annega a 19 anni nel mare di Tirrenia. Al via la raccolta fondi per le spese del rimpatrio e dei funerali del giovane senegalese

La comunità senegalese d’Italia è scossa dal tragico evento che ha colpito Khadim Mboup, un giovane 19enne senegalese, morto annegato mentre giocava in acqua con gli amici presso Tirrenia, località balneare in provincia di Pisa.

“Pensiamo sia doveroso e giusto dare un senso a tutto questo. Vogliamo impegnarci per portare un po’ di sollievo nel dolore dei familiari”.

Queste le motivazioni che hanno generato in pochi giorni una grande mobilitazione e tanta solidarietà, che ha dato vita ad una campagna su GoFundMe per poter coprire le spese del funerale e il rientro della salma in Senegal.

La raccolta fondi per il momento ha raggiunto oltre 1.800 euro e 701 condivisioni sui social media. Per chi volesse contribuire con un piccolo gesto, la campagna è raggiungibile alseguente link

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin