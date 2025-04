Home

16 Aprile 2025

Cecina (Livorno) 16 aprile 2025 19enne in carcere, aveva rapinato un coetaneo

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina, su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 19enne di origine dell’est Europa, già noto per precedenti di polizia e residente in zona per il reato di rapina.

I militari, a seguito di richiesta di intervento presso un esercizio pubblico, identificavano sul posto un giovane il quale riferiva che un coetaneo, avrebbe dapprima mostrato, a scopo intimidatorio, un coltello posto nella cintura dei pantaloni e gli avrebbe poi asportato la collana d’oro, strappandogliela dal collo.

Appresa tale notizia di reato, i carabinieri si sono subito messi sulle tracce dell’uomo. All’esito delle articolate attività investigative condotte con diversi strumenti di indagine, dalle acquisizioni che promanano da persone informate, sino alle attività di tipo tecnico svolte a seguito di acquisizioni video da circuiti di videosorveglianza pubblici e privati ubicati in aree di interesse, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica del reato tracciando tutti i movimenti del presunto rapinatore.

Il giovane è stato pertanto denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica, che, ritenuta la particolare gravità della condotta, anche alla luce dei numerosi recenti precedenti del giovane, ha ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’emissione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere, che gli stessi militari hanno prontamente eseguito, prelevando il giovane dalla sua abitazione di Cecina e associandolo alla casa circondariale di Livorno.