Home

Cronaca

19enne sanguinante in strada per un giacchetto, denunciato per furto

Cronaca

14 Dicembre 2023

19enne sanguinante in strada per un giacchetto, denunciato per furto

Livorno 19 dicembre 2023 – 19enne sanguinante in strada per un giacchetto, denunciato per furto

Nella serata di ieri, h.21.00, gli agenti dell’UPGSP venivano inviati sugli Scali del Pesce altezza civico 31 su richiesta di un cittadino che riferiva di essere stato vittima del furto del proprio giacchetto avvenuto all’interno del bar “Caffè Grande” (Via Grande, ) da parte di tre ragazzi datisi alla fuga subito dopo. I tre venivano inseguiti ed in seguito raggiunti in Via Scali del Pesce.

Sul posto la volante prendeva contatti immediati con il richiedente che però al momento riferiva di averli persi di vista.

L’uomo veniva dunque invitato a sporgere denunciare/querela di quanto accadutogli

Mentre la Volante si recava presso il bar di Via Grande per visionare le immagini riprese dalle videocamere, unaltra volante che arrivava sul luogo d’ intervento veniva richiamata per la segnalazione da parte di un cittadino della presenza di un ragazzo sanguinante.

Il ragazzo sanguinante identificato per un cittadino tunisino del .2004, riferiva di essere stato aggredito da un soggetto che lo accusava di aver rubato il proprio giacchetto.

Il 19enne intanto veniva trasportato tramite ambulanza presso il pronto soccorso dove rispondeva alle informazioni richieste dagli agenti le Volanti.

A seguito degli accertamenti tramite le immagini visionate presso il bar, veniva riconoscimento dell’autore del fatto , ovvero il 19enne veniva riconosciuto quali autore del furto del giacchetto. Il ragazzo pertanto veniva deferito in stato di libertà per art. 624 C.P..

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin