17 Agosto 2022

Livorno 17 agosto 2022 – 2 donne forzano la porta di casa poi la fuga. Divieto d’allontanamento dal Comune e obbligo di permanenza nella dimora dalle 21 alle 8

Nella giornata del 14 agosto la polizia ha fermato in flagranza due donne incinte di etnia rom

Le due donne hanno forzato la porta di casa di una anziana e sono riuscite ad entrare.

Nell’appartamento situato in centro città, la proprietaria che in quel momento stava dormendo, si è svegliata ed ha iniziato ad urlare mettendo in fuga le due rom.

Le due ladre, una volta intercettate da alcuni condomini richiamati dale grida di aiuto, hanno cercato di agevolarsi la fuga agitando il cacciavite che avevano usato per forzare la porta

Per le due rom è scattato l’arresto con le accuse di tentata rapina impropria e porto abusivo di oggetti atti ad offendere quale un cacciavite. La misura decisa dal giudice nei confronti delle due rom è il divieto d’allontanamento dal Comune e obbligo di permanenza nella dimora dalle 21 alle 8. Nel caso di inottemperanza potrà essere valutata una misura più ancora gravosa

