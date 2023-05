Home

2 Giugno, le celebrazioni del 77° anniversario della Repubblica Italiana a Livorno

Cronaca

31 Maggio 2023

2 Giugno, le celebrazioni del 77° anniversario della Repubblica Italiana a Livorno

Il programma delle cerimonie e le modifiche alla viabilità

Livorno, 31 maggio 2023

Si celebra venerdì prossimo, 2 giugno, il 77° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.

Il 2 e 3 giugno del 1946 si tenne, infatti, il referendum istituzionale che chiamò gli italiani a scegliere tra forma monarchica e forma repubblicana. La maggioranza, a suffragio universale, scelse la repubblica, dopo 85 anni di monarchia.

A Livorno le celebrazioni ufficiali, sotto l’egida di Prefettura, Comune e Provincia di Livorno, inizieranno alle ore 10 in Piazza della Vittoria, dove sarà issato il Tricolore nazionale e sarà deposta una corona al Monumento ai Caduti.

Parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni civili e militari, delle associazioni dei combattenti e reduci, dei partigiani, degli ex internati, degli ex deportati e dei perseguitati politici. Sarà presente il Gonfalone della Città e quello della Provincia.

A seguire trasferimento in via Ernesto Rossi, dove alle ore 10.30 sarà deposta un’altra corona sotto il Bassorilievo al Partigiano.

Alle ore 11.30, a Palazzo del Governo, il prefetto D’Attilio riceverà i rappresentanti delle istituzioni civili e militari cittadine. È prevista la tradizionale lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Seguirà la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia si concluderà con un breve intrattenimento musicale eseguito dalla Fanfara dell’Accademia Navale.

Alle ore 12, dalla batteria dell’Accademia Navale, sarà effettuata una salva di colpi di cannone, con cadenza di cinque secondi tra un colpo e l’altro.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni in condizioni di sicurezza, venerdì 2 giugno, dalle ore 7 fino al termine delle cerimonie, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto veicoli autorizzati, e con soppressione degli spazi di sosta a pagamento gestiti da Tirrenica Mobilità) su entrambi i lati di via Magenta, nel tratto di via Ernesto Rossi compreso tra piazza Cavour e via Magenta, in piazza della Vittoria nell’intero tratto antistante al Monumento ai Caduti e su entrambi i lati delle corsie tra il Monumento ai Caduti e via Poggiali e tra il Monumento ai Caduti e via del Collegio.

Inoltre dalle ore 9.45, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle cerimonie, sarà in vigore il divieto di transito lungo il percorso che da piazza Cavour va fino a piazza della Vittoria passando per via Magenta, con i mezzi del trasporto pubblico che osserveranno itinerari alternativi.

