1 Giugno 2025

2 giugno, le celebrazioni del 79° anniversario della Repubblica Italiana

Livorno 1 giugno 2025

Lunedì 2 giugno ricorre il 79° anniversario della Repubblica Italiana.

A Livorno le celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica, sotto l’egida di Prefettura, Comune e Provincia di Livorno, inizieranno alle ore 9.30 al Monumento ai Caduti in piazza della Vittoria per gli Onori militari e civili e la deposizione di una corona. Il corteo si trasferirà poi in via Ernesto Rossi, dove, alle ore 9.50, sarà deposta una corona sotto il Bassorilievo al Partigiano.

Alle 11 in piazza Unità d’Italia sarà issato il Tricolore nazionale. La cerimonia dell’alzabandiera sarà accompagnata dall’esecuzione dell’Inno Nazionale. Prevista la lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d’Oro conferite dal Capo dello Stato ai cittadini deportati ed internati nei lager nazisti.

Modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento delle cerimonie saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

dalle ore 8 del 1° giugno fino al termine delle cerimonie del 2 giugno divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza dell’Unità d’Italia e via Pietro Tacca, eccetto mezzi militari convenuti alla cerimonia;

dalle ore 9.30 del 2 giugno per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle cerimonie, divieto di transito in via Ernesto Rossi nel tratto compreso tra piazza Cavour e via Magenta, in via Magenta, in piazza della Vittoria nel tratto antistante il Monumento ai Caduti;

dalle ore 7 del 2 giugno fino al termine delle cerimonie, divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Ernesto Rossi nel tratto compreso tra piazza Cavour e via Magenta, in via Magenta, in entrambi i lati di piazza della Vittoria nella corsia compresa tra il Monumento ai Caduti e via Gaetano Poggiali, in piazza della Vittoria nell’intero tratto antistante il Monumento ai Caduti e nell’area compresa tra il Monumento suddetto e via del Collegio e nel tratto costituito dall’intersezione via Ernesto Rossi/via Goldoni/via Magenta, eccetto veicoli autorizzati.

