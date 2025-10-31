Home

2 novembre il programma delle Celebrazioni a San Vincenzo

31 Ottobre 2025

San Vincenzo (Livorno) 31 novembre 2025

In occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, che ricorre il giorno 4 novembre, il sindaco e l’amministrazione comunale invitano la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni programmate a San Vincenzo per il giorno domenica 2 novembre.

Il ritrovo è fissato per le ore 10.30 presso largo delle Forze Armate dove, alla presenza di autorità civili, militari e associazioni combattentistiche, si terrà l’alzabandiera. Alle 11 Santa Messa commemorativa dei Caduti presso la chiesa di San Vincenzo Ferreri e benedizione della corona di alloro.

Alle 11.45 partenza del corteo per via Vittorio Emanuele II, accompagnato dalla Premiata Filarmonica Verdi. Alle 12, infine, deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti di piazza della Vittoria (intervento musicale a cura della Filarmonica Verdi). Chiusura con i saluti del sindaco Paolo Riccucci.