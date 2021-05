Home

Cronaca

2 ore e 20 minuti, andata e ritorno su sedia a rotelle e la macchina era sempre lì

Cronaca

30 Maggio 2021

2 ore e 20 minuti, andata e ritorno su sedia a rotelle e la macchina era sempre lì

Livorno 30 maggio 2021 – La riflessione di un nostro lettore:

“2 ore e 20 minuti, andata e ritorno su sedia a rotelle e la macchina era sempre lì.

Sabato mattina alle 10 dopo aver percorso viale Mameli, giro l’angolo per andare all’ufficio postale in via Marradi e trovo una sorpresa.

Un veicolo parcheggiato con tutte e 4 le ruote sul marciapiede davanti alla Deutsche Bank mi sbarrava il cammino.

Essendo un mezzo della vigilanza, anche se non si parcheggia così, ho pensato sta lavorando per due minuti.. che vuoi che sia.

Non mi sono neppure arrabbiato, anche se era mio diritto farlo; sono andato in strada e contromano lungo il marciapiede ho evitato l’ostacolo che mi impediva di arrivare alla posta 10 metri più avanti.

Dal momento che c’era molta fila all’ufficio postale, decido di ritornarci e proseguo a fare delle compere in alcuni negozi.

Terminate le mie compere, ritorno sui miei passi per rientrare a casa e con mio stupore noto che alle 12.20 il mezzo è sempre parcheggiato lì con le 4 ruote sul marciapiede.

2 ore e 20 minuti non sono un’attimo per sbrigare una cosa veloce e questo sinceramente mi fa arrabbiare.

Sono una persona comprensiva, ma qui si esagera. Quello è un marciapiede, non è un parcheggio.

Non si può fare i propri comodi per così tanto tempo infiaschiandosene degli altri. Io posso dire che l’auto è stata sul marciapiede oltre 2 ore ma chi sa da quanto tempo prima era lì. E chissà fino a che ore dopo che sono passato io c’è rimasta…

Come si nota anche dalla foto, il marciapiede presenta un catena che chiude il passaggio alla parte prvata dello stesso. Poi l’auto così parcheggiata mi impediva il passaggio, occupando praticamente tutto il marciapiede.

Spero che la prossima volta il veicolo venga parcheggiato normalmente in un posto auto, 10 metri in più a piedi non fanno male”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin