2° posto al torneo di Civita Castellana per il Livorno Rugby U14

Rugby

16 Aprile 2025

Livorno 16 aprile 2025

Grandissimo il successo riscosso dal Primo Memorial ‘Lollo’: due grandi giorni di amicizia e di sport giovanile, organizzato dal Rugby Civita Castellana sui campi ‘Carlo Angeletti’ e ‘Turiddu Madami’.

Sui due terreni di gioco di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, si sono dati appuntamento più di 800 bambini e ragazzi di società provenienti da ben cinque regioni: Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria e Campania.

Il torneo in terra laziale ha coinvolto le categorie under 14, 12, 10, 8 e 6. L’Unicusano Livorno Rugby ha partecipato al riuscitissimo evento sabato 12 con la propria rappresentativa under 14 (nati negli anni 2011 e 2012). Sotto la guida dell’allenatore Diego Rolla, i biancoverdi hanno centrato un’ottima seconda piazza, con un ruolino complessivo di quattro successi ed una sconfitta.

La squadra labronica, che nella prima parte dell’annata ha disputato il campionato regionale, si è confrontata con avversari mai affrontati nella prima parte della stagione.

Decisamente brillanti le giocate e decisamente brillanti i risultati della compagine livornese, che sta crescendo a vista d’occhio. Nella prima parte del torneo, l’Unicusano ha ottenuto quattro successi su quattro nel proprio girone. Superati i laziali del Ciampino e del Civita Castellana, i campani del Rota e gli umbri della Ternana.

I biancoverdi si sono così qualificati per la finale, dove si sono trovati di fronte i ‘cugini’ toscani del Valdarno, primi nell’altro girone, composto anche da Terracina, Avezzano, Frascati e Lazio. Il Valdarno – che peraltro aveva ‘solo’ pareggiato le prime due partite del proprio torneo – è giunto alla finale più fresco dei biancoverdi e si è imposto 19-0.

Per i labronici, è decisamente maggiore la soddisfazione di aver guadagnato l’accesso alla finale, rispetto all’amarezza di averla persa. Ma il motivo di maggior soddisfazione è relativo ai miglioramenti costanti di tutti i giocatori in rosa.

Questi gli atleti biancoverdi secondi piazzati nel torneo di Civita Castellana:

Federico Napoli, Valerio Donati, Giorgio Campora, Ettore Carrara, Mattia Battagello, Zeno Catola, Tommaso Del Vivo, Rosini Ryan, Rosini Carlo, Pietro De Leonibus, Claudio Benedetti, Gioele Gattulli, Matteo Del Gratta, Lorenzo Garzelli, Lorenzo Danza, Manuel Mazzotta, Simone Fra, Guido Chiesa.

