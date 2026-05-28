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Cronaca

20 allievi del Mascagni nell’Orchestra giovanile di Riccardo Muti

Cronaca

28 Maggio 2026

20 allievi del Mascagni nell’Orchestra giovanile di Riccardo Muti

Livorno 28 maggio 2026 20 allievi del Mascagni nell’Orchestra giovanile di Riccardo Muti

Un’esperienza artistica e formativa di assoluto prestigio internazionale per il Conservatorio Pietro Mascagni, che sarà protagonista il prossimo 20 luglio alle ore 21 in Piazza Napoleone a Lucca con ben venti studenti selezionati per il concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal celebre Maestro Riccardo Muti.

Il progetto si inserisce nel percorso artistico e culturale promosso dalla Cherubini, una delle realtà orchestrali giovanili più autorevoli e riconosciute a livello europeo, fondata dallo stesso Muti nel 2004 per valorizzare i migliori giovani musicisti italiani.

Il programma della serata sarà dedicato ad alcune delle pagine più celebri del repertorio italiano: dall’Ouverture del Nabucco di Giuseppe Verdi all’Intermezzo di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, passando per Rossini, Nino Rota, Puccini, Leoncavallo e Catalani.

A rappresentare il Conservatorio Mascagni saranno: Elia Barsellotti, Benedetta Rizzelli, Eleonora Panza, Letizia Chiappini, Giada Campanelli, Cecilia Rosa Caruso, Alberto Maestro, Carola Rinaldo, Anna Parisi, Fabio Lucchesi, Matilde Di Rienzo, Cosimo Profita, Marcello Leoni, Matteo Michelini, Kevin Rinaldo, Marco Restivo, Sara Barontini, Emanuele Melfa, Tommaso Tofanari e Lorenzo Manni.

«Per il Conservatorio Mascagni questa esperienza rappresenta molto più di una semplice partecipazione concertistica – sottolinea il Direttore Federico Rovini. Significa entrare concretamente dentro una delle esperienze orchestrali giovanili più prestigiose d’Europa, offrendo ai nostri studenti la possibilità di confrontarsi con un contesto artistico di altissimo livello, sotto la guida di un Maestro come Riccardo Muti. Ho seguito personalmente questo percorso e credo che sia anche il riconoscimento della qualità del lavoro quotidiano portato avanti dai nostri docenti e dagli stessi ragazzi».

Grande soddisfazione anche nelle parole del Presidente del Conservatorio Emanuele Rossi: «Vedere studenti del Mascagni suonare con Riccardo Muti è motivo di orgoglio per tutta la nostra istituzione. È un risultato che testimonia la crescita del Conservatorio e la capacità dei nostri giovani musicisti di essere protagonisti in contesti di assoluto rilievo nazionale e internazionale».

La partecipazione al concerto di Lucca rappresenta un’importante occasione di crescita professionale e artistica per gli studenti coinvolti, chiamati a confrontarsi con uno dei più importanti direttori d’orchestra del panorama internazionale e con un repertorio simbolo della grande tradizione musicale italiana.