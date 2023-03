Home

Cronaca

20 veicoli rimossi in un giorno, la Municipale rimuove i veicoli in sosta sugli spazi destinati di pedoni e disabili

14 Marzo 2023

Uno speciale servizio della Polizia Municipale dedicato agli utenti della strada vulnerabili

Livorno, 14 marzo 2023 – Venerdì 10 marzo la Polizia Municipale di Livorno ha organizzato uno speciale “servizio dedicato agli utenti della strada vulnerabili”.

Le pattuglie impiegate (due al mattino e due nel pomeriggio), con carro attrezzi al seguito, hanno controllato il territorio cittadino al fine di sanzionare e rimuovere i veicoli in sosta sugli spazi destinati alla fruibilità dei pedoni e dei disabili.

Scopo di questa attività è quello di rendere ancora più incisivi i controlli sul rispetto del codice della strada, e di mantenere viva l’attenzione della cittadinanza sul tema della sicurezza stradale e delle soste abusive che danneggiano soprattutto chi è più vulnerabile nella fruizione degli spazi pubblici.

In particolare, sono stati sanzionati i veicoli in sosta sugli attraversamenti pedonali, alle fermate dei bus e sugli spazi invalidi senza autorizzazione. Molti i conducenti in momentanea sosta vietata che sono letteralmente scappati alla vista del carro attrezzi, altri sono stati sanzionati ma sono riusciti ad evitare la rimozione coatta spostando autonomamente il veicolo. Alcuni proprietari di veicoli in sosta vietata sono sopraggiunti durante le operazioni di rimozione ed hanno dovuto pagare, oltre alla sanzione, il servizio del carro per “mancato aggancio”, altri ancora hanno subito la sanzione accessoria della rimozione e dovranno andare a ritirare il proprio veicolo presso la ditta del carro attrezzi, previo pagamento del servizio di rimozione.

L’Amministrazione comunale ricorda che la sosta non autorizzata sugli spazi dedicati ai disabili limita la capacità di movimento di chi invece ha titolo ad utilizzare questi stalli.

La sosta sugli attraversamenti pedonali e alle fermate dei bus costringe i pedoni ad impegnare la parte di carreggiata dedicata ai veicoli, esponendoli a notevoli rischi.

Complessivamente le sanzioni elevate durante questo servizio con carro attrezzi al seguito sono state 20, le rimozioni portate a compimento sono state 10. Le maggiori criticità sono state riscontrate in centro.

Il servizio mirato sarà ripetuto.

