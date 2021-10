Home

200 milioni per la Tirrenica, Andrea Romano (PD): “Una svolta positiva”

30 Ottobre 2021

Livorno 30 ottobre 2021

L’onorevole Andrea Romano (PD) sulla Tirrenica:

“200 milioni per la Tirrenica: con la Legge di Bilancio una svolta positiva

L’inserimento in Legge di Bilancio di 200 milioni di euro per la Tirrenica, ovvero per l’adeguamento del collegamento stradale tra Tarquinia e San Pietro in Palazzi, rappresenta una svolta vera e radicale per la mobilità della costa toscana e di tutta la rete stradale centro-settentrionale.

Insieme al commissariamento della Tirrenica che avverrà subito dopo la firma del contratto di programma tra Anas e Ministero delle Infrastrutture,

queste nuove risorse garantiranno la realizzazione di una infrastruttura stradale che i cittadini della Toscana attendono da troppi anni.

Il Ministro Giovannini ha positivamente ascoltato la voce di territori e categorie economiche che da tempo chiedevano una svolta. Quella voce che il Partito Democratico ha sempre rappresentato in questi anni in Parlamento, negli enti locali e in tutte le assemblee elettive.

