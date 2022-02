Home

200mila euro per le aree fitness pubbliche e per le aree giochi inclusivi

11 Febbraio 2022

L’Amministrazione comunale ha stanziato 200mila euro per le aree fitness pubbliche e per le aree giochi inclusivi

Livorno, 11 febbraio 2022

La Giunta comunale ha stanziato 200mila euro per la riqualificazione e il potenziamento delle aree fitness cittadine.

Gli interventi previsti nel progetto approvato riguardano la completa riqualificazione dell’area fitness sul viale Antignano; la creazione di una nuova area all’inizio del viale Italia, in largo Bellavista (zona Bellana) in sostituzione dell’attuale area fitness alla Terrazza Mascagni.

Sono inoltre previste risorse per la realizzazione/riqualificazione, nelle aree a verde pubblico; di due aree gioco inclusive per bambini, e l’installazione di 6 tavoli da ping-pong (tennistavolo) nei principali parchi cittadini.

Il fine di questi interventi, oltre che riqualificare aree e attrezzature ormai obsolete, è quello di offrire la possibilità di esercitare sport e giochi all’aperto a un’utenza più ampia, sia per numero che per fasce d’età, venendo incontro alle esigenze della cittadinanza, in parte mutate anche a seguito della pandemia.

Le restrizioni imposte in questi ultimi due anni e il persistere della chiusura di molte attività legate al benessere e all’allenamento fisico, hanno infatti determinato un incremento esponenziale dell’utilizzo delle aree fitness pubbliche. E le attrezzature, spesso già vetuste, non hanno retto il grande carico di lavoro che su di esse si è rapidamente concentrato.

A Livorno le principali strutture per il fitness sono sei. Quelle maggiormente utilizzate, e talvolta affollate, sono quelle collocate lungo la passeggiata a mare, alla Terrazza Mascagni e sul viale di Antignano.

