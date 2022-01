2021, quasi un milione di visualizzazioni per la canzone di Lorenzo Baglioni

Musica

3 Gennaio 2022

In poco più di 48 ore dall’uscita quasi un milione di persone ha guardato il nuovo video di Lorenzo Baglioni “Tutto il 2021 in una canzone”.

Il cantautore fiorentino, insieme al fratello Michele, ha riassunto in meno di due minuti e mezzo di video tutto il 2021 che in poche ore ha conquistato la terza posizione nella sezione Tendenze su YouTube Italia.

Da Trump e dall’assalto al Campidoglio al tormentone estivo di Fedez-Lauro-Berti, dall’arrivo di Draghi e dall’arrivo dei vaccini, alle medaglie olimpiche vinte dall’Italia, dal tributo ai personaggi straordinari che se ne sono andati, Battiato, Gino Strada e Raffaella Carrà, fino alla liberazione di Patrick Zaki.

“Facciamo una selezione delle notizie più importanti dell’anno ma anche quelle da cui arrivano le battute più divertenti e l’anno che è appena finito lo raccontiamo in modo ironico in una canzone di meno di due minuti e mezzo. Una bella sfida che è diventata una tradizione per la community che mi segue. La cosa che emoziona di più di questo video/canzone, il cui format è nato nel 2015, è che ormai lo si aspetta come il pranzo della vigilia di Natale dai nonni, le vacanze nello stesso campeggio, la finale di Champions vista con gli amici. Come quei momenti che si vivono in un gruppo, che si ripetono ogni anno e che si aspettano con trepidazione”.