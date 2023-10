Home

Sport

Basket

Brutta Libertas, Desio domina e espugna il PalaMacchia (77-82)

Basket

12 Ottobre 2023

Brutta Libertas, Desio domina e espugna il PalaMacchia (77-82)

Livorno 12 ottobre 2023 – Brutta Libertas, Desio domina e espugna il PalaMacchia (77-82)

Non tragga in inganno il -5 finale: la Libertas ha rosicchiato il macrodivario (fino a -21 sul 48-69) che la divideva da Desio sono nei minuti conclusivi, troppo tardi per sperare in una rimonta pazzesca. I Brianzoli – ancora privi di Fumagalli, ma pure del play Tornari – sono sempre stati in vantaggio: dallo 0-7 iniziale fino al citato massimo vantaggio di 21 lunghezze.

E basti questo per chiarire quanto sia meritato il successo dell’Aurora.

La LL si è avvicinata un paio di volte nei primi due quarti, ma ha sempre remato contro corrente. Il ‘chirurgo’ Sodero ha fatto anche i bambini con i baffi in attacco, mentre proprio in attacco gli Amaranto hanno sofferto, costretti a vedere il canestro ospite con il cannocchiale dinanzi alla zonetta dell’ottimo tecnico ospite Gallazzi.

La partita passerà alla storia per gli otto tecnici e le due espulsioni (Andreazza, Ricci) fischiati dalla coppia arbitrale che però non ha condizionato il risultato che non fa una grinza. Complimenti a Desio, mentre la Libertas deve rimuginare su una serata storta.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin