“Le api, sentinelle dell’ambiente” al centro di un convegno del Soroptimist 

Ambiente

14 Maggio 2024

Dopo i saluti delle autorità, è intervenuto il ricercatore etologo Alessandro Cini che ha parlato in modo chiaro ed esaustivo delle api ma anche di tutti gli altri insetti impollinatori così fondamentali per le produzioni agricole umane, per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione degli habitat. Ha puntualizzato che mentre le api sono in fase nuovamente di espansione per le cure che gli apicoltori loro riservano, non ugualmente si può dire per tutti gli altri insetti pronubi che rischiano alcuni anche l’estinzione a causa dei pesticidi, del cambiamento climatico e altro.

Di seguito la socia soroptimist e agronoma Carlotta Miniati ha parlato ampiamente di tutte le specie vegetali mellifere e della loro importanza, invitando quindi i presenti a coltivarle, nei giardini, nei balconi e in tutti gli spazi verdi. Alcune di queste hanno un potenziale mellifero molto alto: tutte le piante aromatiche, in particolare la lavanda e il rosmarino e la Lippia nodiflora una tappezzante perenne dai piccoli fiori bianchi che può sostituire i prati e ha la prerogativa di non dover essere falciata.