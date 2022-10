Home

27 Ottobre 2022

20enne si ribalta con l’auto in via Bengasi (Foto)

Livorno 27 ottobre 2022

Questa mattina intorno alle ore 07. 45 un’auto condotta da un ventenne si è ribaltata su un fianco in via Bengasi (zona stazione)

Il conducente è uscito da solo dal suo veicolo e fortunatamente non ha riportato serie conseguenze, si è fatto prestare i primi soccorsi dal medico del 118 giunto sul posto con l’ambulanza dell’SVS poi ha rifiutato il ricovero.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente e la polizia municipale ha effettuato i rilievi di rito per stabilire i motivi del ribaltamento

Il tratto di via Bengasi che porta in piazza Dante è rimasto chiuso al traffico per più di un’ora

