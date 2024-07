Home

Cronaca

20enne trasferito in carcere, ha violato più volte le prescrizioni cui era sottoposto

Cronaca

13 Luglio 2024

20enne trasferito in carcere, ha violato più volte le prescrizioni cui era sottoposto

Livorno 13 luglio 2024 – 20enne trasferito in carcere, ha violato più volte le violazioni prescrizioni cui era sottoposto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno arrestato un giovane sui vent’anni del posto, già gravato da numerosi pregiudizi, a seguito dell’emissione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di firma in custodia cautelare in carcere.

L’operazione è scaturita su ordine della Procura della Repubblica di Livorno a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale in esito alle valutazioni in merito alle reiterate condotte dell’indagato in violazione delle prescrizioni cui era sottoposto e che sono state puntualmente rilevate e relazionate dai carabinieri all’AG competente. Il giovane aveva cessato di presentarsi in caserma nei giorni e negli orari prescritti.

Pertanto, attesa la reiterazione della violazione di misura cautelare che, per l’indagato, fa seguito a pregresse e reiterate condotte di reato di natura predatoria, hanno determinato l’emissione di una misura cautelare più grave, tesa a soddisfare le esigenze cautelari nel caso di specie.

I carabinieri l’hanno rintracciato ed al termine delle formalità di rito, ristretto presso la casa circondariale Le Sughere di Livorno.