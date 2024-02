Home

20enni clandestini da aprile 2023, ricevono altro foglio di via

Elba

17 Febbraio 2024

Isola d’Elba (Livorno) 17 febbraio 2024 – 20enni clandestini da aprile 2023, ricevono altro foglio di via

I carabinieri della Stazione di Campo nell’Elba, durante un servizio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa, hanno sottoposto ad un controllo in quel centro cittadino due giovani stranieri, rispettivamente di 20 e 22 anni, e li hanno denunciati in stato di libertà dopo avere accertato il loro stato di irregolarità sul territorio nazionale.

Da una verifica condotta sulla banca dati è emerso che i due erano destinatari di un provvedimento di espulsione, già notificato loro addirittura il 29 aprile dell’anno precedente a Trapani.

Evidentemente i due stranieri non avevano ottemperato, permanendo irregolarmente sul territorio italiano. Pertanto, dopo averli condotti in caserma e compiutamente identificati, i carabinieri hanno notificato loro un ulteriore decreto di espulsione in virtù del quale dovranno lasciare il territorio italiano entro i prossimi sette giorni.

Per l’inosservanza del primo provvedimento i due tunisini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente di Livorno

