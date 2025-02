Home

21 alloggi ERP a Vicarello, il Comune di aggiudica oltre 6milioni di euro per la loro realizzazione

17 Febbraio 2025

Vicarello (Collesalvetti Livorno) 17 febbraio 2025

Saranno ventuno gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che verranno realizzati nel corso dei prossimi cinque anni, in via Falcone, a Vicarello.

“Questo progetto – ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici Mila Giommetti – è il frutto di un percorso avviato diversi anni fa e che aveva subito una battuta di arresto per l’assenza di risorse.

Grazie ad un bando di Regione Toscana, a cui il nostro comune ha partecipato nel 2024, l’Ente si è aggiudicato le risorse economiche necessarie alla costruzione di nuovi alloggi con tutti i requisiti di efficientamento energetico. La vera e propria costruzione sarà preceduta dalla progettazione esecutiva e dalla gara di appalto per l’aggiudicazione”.

Il progetto prevede la realizzazione tre piani fuori terra con tre diversi ingressi condominiali; ogni ingresso sarà dotato di ascensore, mentre, dal punto di vista della tipologia, si prevedono unità immobiliari con una, due o tre camere da letto, a cui si aggiungono un posto auto coperto ed uno scoperto oltre a cantina e corte comune.

Gli alloggi, di proprietà del Comune di Collesalvetti, saranno costruiti dalla società CASALP S.p.A. organo attuatore e gestore, per la provincia di Livorno, dell’Edilizia Residenziale Pubblica.

Le risorse economiche per la realizzazione di questo progetto sono state messe a disposizione dalla Regione Toscana con un grande sforzo di bilancio, attingendo in parte dai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC 2021-2027) e, in parte, dai fondi POR già assegnati a CASALP.

“L’intervento – ha proseguito Giommetti – è nato con 33 alloggi ed è articolato in due distinti corpi di fabbrica indipendenti ed autonomi (21 + 12 alloggi). Poiché era possibile candidare un solo corpo di fabbrica abbiamo candidato quello con maggior numero di alloggi, l’edificio di n. 21 alloggi”.

Il costo complessivo dell’intervento sarà di 6.385.000,00 euro.

