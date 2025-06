211° della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, i premiati

2 Sottufficiali del G.I.S. ed 1 Appuntato Scelto Q.S. della 2^ Brigata Mobile per aver operato in un contesto di missione in territori esteri dimostrando un altissimo senso del dovere, competenza e professionalità esaltando il prestigio dell’Istituzione;

1 Ufficiale ora in congedo e 2 sottufficiali della Compagnia di Piombino per l’elevata professionalità e spirito di sacrificio con cui hanno condotto una complessa indagine sul caporalato conclusasi con l’esecuzione di 9 provvedimenti restrittivi ed il sequestro preventivo di rapporti bancari e terreni;

1 Ufficiale della 2^ Brigata Mobile, Comandante della missione in Niger, per aver condotto attività addestrative per le Forze Armate Nigerine superando vincoli di risorse e di tempo, trovando soluzioni rapide e concrete in particolari contesti operativi.