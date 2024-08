Home

Attualità

Tempesta di Ferragosto a Piombino: Downburst scatena il caos nel golfo, barche arenate e disagi tra i diportisti (Video)

Attualità

16 Agosto 2024

Tempesta di Ferragosto a Piombino: Downburst scatena il caos nel golfo, barche arenate e disagi tra i diportisti (Video)

Piombino (Livorno) 16 agosto 2024 – Tempesta di Ferragosto a Piombino: Downburst scatena il caos nel golfo, barche arenate e disagi tra i diportisti

Quella che doveva essere una serena giornata estiva di Ferragosto si è rapidamente trasformata in un incubo per molti diportisti nel golfo di Piombino. Nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 15 agosto, una violenta mareggiata ha colpito la costa, sorprendendo i bagnanti e mettendo a rischio numerose imbarcazioni. Fortunatamente, non si registrano vittime o feriti, ma la paura è stata notevole.

Il fenomeno che ha scatenato sarebbe stato un downburst, una raffica discendente estremamente violenta che ha colpito la zona di Baratti. Le raffiche di vento del downburst possono raggiungere velocità superiori ai 100 km/h, sono spesso accompagnate da intense piogge e fulmini.

I diportisti presenti nel golfo hanno affrontato momenti di grande difficoltà nel tentativo di mantenere il controllo delle loro imbarcazioni. Diverse barche, incapaci di resistere alla furia del vento e delle onde, si sono arenate lungo il litorale, suscitando preoccupazione tra i proprietari che hanno cercato di mettere al sicuro i propri natanti per evitare ulteriori danni o pericoli.

Le immagini della tempesta, condivise da Alessandro Bertozzi sulla pagina Facebook di “Pesca e Meteo nel canale di Piombino“, mostrano chiaramente la forza del fenomeno che ha colpito la zona, rendendo evidente la gravità della situazione.

La giornata di festa si è così conclusa con un grande spavento e numerosi danni materiali, ma la prontezza e l’esperienza dei diportisti hanno evitato conseguenze ben più gravi. Ora, il golfo di Piombino torna lentamente alla normalità, ma con la consapevolezza che anche in estate il mare può riservare brutte sorprese.

Tempesta di Ferragosto a Piombino: Downburst scatena il caos nel golfo, barche arenate e disagi tra i diportisti